El Norwegian Epic y Norwegian Getaway tendrán salidas al Mediterráneo y las islas griegas a partir de septiembre.

“Europa es uno de los principales destinos turísticos, por lo que estamos ansiosos por poder regresar a algunos de nuestros puertos de origen más queridos”, afirmó Harry Sommer, presidente y CEO de Norwegian Cruise Line. Estas declaraciones son en relación con el anuncio que realizó la naviera reciente sobre el reinicio de las operaciones en Europa desde los puertos base de Barcelona y Roma (Civitavecchia).

El Norwegian Epic zarpará desde Barcelona y ofrecerá itinerarios de siete noches por el Mediterráneo occidental a partir del 5 de septiembre y hasta el 24 de octubre.

Por su parte, el Norwegian Getaway combinará viajes de 10 a 11 días por las islas griegas desde Roma (Civitavecchia) a partir del 13 de septiembre y hasta el 25 de octubre. El itinerario incluye de cinco a ocho puertos de escala, hasta 13 horas en cada ciudad y no más de dos días en altamar

“Estamos trabajando arduamente con nuestros socios locales y autoridades gubernamentales para la reanudación de los viajes en la región con el Norwegian Epic y el Norwegian Getaway, que se unen al Norwegian Jade este 2021”, apuntaron.

Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona, consideró: “España es un destino importante para muchos viajeros alrededor del mundo, por lo que hemos estado trabajando estrechamente con el Ministerio de Sanidad español y el Gobierno de Cataluña para implementar protocolos que protejan a los huéspedes, a los miembros de la tripulación y a los residentes locales”.

Espacios renovados

El Norwegian Epic estrenará el complejo The Haven by Norwegian, tras una extensa remodelación que se llevó a cabo en Marsella, Francia a finales del 2020. Este navío fue el primero de la flota en estrenar el alojamiento de alto lujo en el 2010 con el concepto de “un barco con dentro de otro barco” con acceso privado mediante tarjeta, con servicios exclusivos y las habitaciones más lujosas a bordo. La reciente renovación ofrece 75 suites mejoradas y combinadas con experiencias rediseñadas que incluyen The Haven Restaurant y The Haven Courtyard Pool and Sundeck.

“Aunque no hemos podido conectarnos con nuestros huéspedes en el mar, hemos utilizado el último año para prepararnos para su regreso, invirtiendo en nuestra flota y nuestras ofertas a bordo”, comentó Sommer.