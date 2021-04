La primera edición del congreso tendrá lugar del 12 al 14 de mayo y, según adelantaron, apunta a visibilizar el rol socioeconómico de la industria.



“Hemos aprovechado está crisis para no quedarnos quietos”, aseguró Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), en el inicio del lanzamiento del Primer Congreso Internacional de Turismo Argentino (CITA). El encuentro es organizado por la CAT y por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con el apoyo de INPROTUR, CFT y Aerolíneas Argentinas.

CITA se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de mayo en el Sheraton Studio Arena bajo un formato híbrido en el que los participantes estarán de manera presencial en el salón, mientras que algunos panelistas lo harán virtualmente. La transmisión será vía streaming a través de la web oficial.

Además de Elías, la presentación estuvo encabezada por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación; y por Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística.

“Hemos puesto sobre la mesa la importancia del turismo y creo que es un mérito que hemos logrado entre todos“, analizó Lammens sobre el trabajo que se realizó durante la pandemia. En este sentido, explicó que apuntan a seguir reforzando estos conceptos por medio de la primera edición de CITA haciendo principal hincapié en que más allá del ocio que significa para quien lo realiza, el turismo es una actividad que genera empleo y producción.

Por su parte, Martínez resaltó que este encuentro surge del compromiso del sector público y privado. “Se hace con mucho esfuerzo en un momento muy difícil. No es momento de mezquindad, sino de unirnos“. En este mismo sentido, señaló que todos los días están pensando en cómo innovar para que el sector no caiga y que van a implementar todas las medidas necesarias. “Quizás no se ve la manera en que nosotros ponemos el cuerpo. Ha sido un esfuerzo titánico”, reforzó.

El contenido de CITA girará en torno a ejes como la economía, el consumo, la formación y el empleo, la sustentabilidad, la perspectiva de género y la accesibilidad, entre otros.

El programa completo está disponible en cita.org.ar y allí también podrán completar el registro correspondiente. Según adelantaron desde la organización, ya hay 2000 inscriptos de múltiples países, no solo de la región sino de todo el mundo.

“Hacer este congreso es una cuestión actitudinal. Es marcar que nosotros vamos al frente. Sabemos que esta actividad va a seguir generando empleo e inversiones”, analizó Lammens.

Además, remarcó que Nunca se puso una diferencia política por delante y en esta línea valoró el trabajo del CFT y la labor entre el sector público y privado: “Pasamos por rispideces. A veces el privado necesita más que lo que podemos dar. El estado va a seguir acompañándolos, no tengan ninguna duda“.

Para cerrar, Elías remarcó que las tres jornadas de CITA servirán para atravesar diferentes escenarios. Por un lado, lo vinculado a la actualidad y el consumo; luego la formación y empleo, y la perspectiva de género; y el día 3 con la integración regional. “Es fundamental, debemos posicionar a América como una unidad“.