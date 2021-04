La asociación empresarial, Mesa de Turismo, solicitó al Gobierno del país europeo que permita el ingreso de viajeros vacunados o con PCR negativo.

Salvar el verano es nuevamente el lema que mueve al sector turístico europeo. A pesar de que la curva de contagios sigue sin ser alentadora, el empresario turístico del Viejo Continente comenzó a lanzar múltiples alertas y pedidos para que comiencen a llegar viajeros.

En este marco, Grecia confirmó que desde el 15 de mayo, aunque hay quienes dicen que unos días antes van a comenzar con la flexibilización, no pedirán que los turistas europeos y de otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Noruega y Suiza cumplan con la cuarentena. Solo que estos viajeros tendrán que acreditar el esquema completo de vacunación o resultados negativos de PCR con 72 horas previas a la llegada al país. La medida recibió algunas críticas porque sería pasar por alto las restricciones impuestas por la Unión Europea.

Lo cierto es que en medio de los múltiples comentarios que surgieron a raíz de esta novedad, la Mesa de Turismo, asociación empresarial española con casi 40 años de trayectoria, envió una solicitud al Gobierno de España para que se siga el camino de Grecia.

“La excepción griega, a la que España debe sumarse de inmediato, pone de manifiesto que no podemos continuar aceptando sin rechistar ser rehenes de la política de Bruselas, decidida por un grupo de países para los cuales el turismo no tiene un peso representativo en sus economías”, remarca el comunicado. Asimismo, en el inicio de la carta, desde el organismo abogan para que se siga la línea del país heleno permitiendo el ingreso de turistas de Estados Unidos que estén vacunados o que presenten un PCR negativo. Aunque, reconocen que esa decisión no es acorde a la normativa europea sobre sanidad de fronteras, pero aclaran que es necesaria por la importancia que la actividad turística tiene en esos destinos. Por eso es que ven a este camino como una manera de que “la recuperación económica no se vea lastrada“.