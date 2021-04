Nadia Loza, secretaria de Turismo de Salta, dialogó con Mensajero sobre la actualidad de la provincia y la posibilidad de que haya nuevas restricciones al sector.

Desde hace más de 13 años trabaja en el Ministerio de Turismo de la provincia y luego de haber pasado por varias áreas, en 2019 asumió como secretaria de Turismo de la provincia. “Mi primera tarea fue ser directora de Promoción, luego pasé al plano internacional haciéndome cargo del INPROTUR Salta. Esta experiencia me permitió tener una mirada más holística de la actividad”, apuntó Nadia Loza en diálogo con Mensajero.

¿Qué áreas incluye tu rol actual?

– Además de la promoción del destino, tengo a cargo lo vinculado al desarrollo turístico, con todo lo que ello implica: nuevos productos y circuitos, mejorar la infraestructura, capacitaciones, combatir la informalidad, acompañar a los municipios en la gestión local, así como fomentar el emprendedurismo y un sinfín de acciones que siempre tienen como objetivo hacer del turismo una herramienta para generar más trabajo.

¿Qué balance hacés de tu gestión?

– Se ejecutaron muchas acciones concretas para paliar la crisis, por ejemplo se articularon con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) distintas líneas de créditos destinadas a colaborar con las empresas o personas del sector turístico. Se promulgó la Ley de Emergencia Turística y se trabajó en un Plan integral de Capacitación para quienes forman parte de la cadena de valor turística de la provincia.

¿Cuál es la mejor forma de promocionar a Salta?

– La clave está en conocer la oferta y también la demanda, saber perfectamente qué tenemos que vender, a quién y cómo. Con el objetivo de diferenciar a Salta de los destinos competidores, se promocionan sus atributos de acuerdo con el mercado objetivo, bajo criterios de segmentación y targeting. Esto hacemos hace años a nivel internacional. A su vez, tuvimos que reacomodar la oferta para ofrecer a nuestros hermanos norteños productos y servicios que sean diferente a lo que ellos tienen.

¿Cuáles son los atractivos con mayor demanda en la actualidad?

– Nuestros grandes íconos internacionales como el Tren a las Nubes, el MAAM (el museo que preserva a los niños Inca mejor conservados del planeta) y la Ruta del Vino más alta del mundo son los más visitados por su unicidad. Tradicionalmente, la Ciudad de Salta, Cachi, Cafayate, el dique Cabra Corral y San Lorenzo son los destinos más demandados, pero cada vez más son los municipios, atractivos y productos que van creciendo turísticamente en materia de demanda, que a su vez se acompaña de un crecimiento en la oferta con inversiones públicas y privadas.

¿Cuál es el secreto para que Salta sea uno de los destinos favoritos?

– Cuando vas a un lugar y te tratan bien, te dan ganas de volver. Tenemos el porcentaje de fidelidad del turista más alto del país, en verano, por ejemplo, el 80% de los turistas que visitaron Salta ya lo habían hecho alguna vez. Se enamoran de Salta y regresan. Este es el primer secreto, el segundo es la innovación en la oferta para que el turista siempre encuentre con cosas nuevas.

¿Cuál es tu principal meta a cumplir en tu carrera?

– Seguir aprendiendo permanentemente y volcar eso en la gestión que aspiro siempre a que sea de la mayor calidad. Creo que es importante tener en claro cuáles son los objetivos a lograr, en mi caso, es trasladar los beneficios del turismo a todos los salteños, que cada vez más gente viva de la industria y que, por ende, haya menos pobreza y desigualdad en mi provincia.

Se está hablando de posibles limitaciones. De confirmarse ¿Cómo imaginás que impactará?

– Creo que ya no hay lugar para restricciones al turismo. Como lo viene diciendo el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ya se demostró que la actividad no genera suba de contagios y la clave está en cuidarnos y convivir con el virus mientras avanza el proceso de vacunación. Con la experiencia que hemos tenido sabemos que es posible lograr un equilibrio entre economía y salud y que si se cumplen los protocolos con responsabilidad individual y colectiva esto es posible.

¿Disfrutas de salir por la noche? ¿Cuáles son tus lugares preferidos?

– Me gustan mucho más las actividades diurnas y en contacto con la naturaleza. Sin embargo la noche salteña es

muy rica en cuanto opciones: tenés teatros, museos, corre

dores gastronómicos, b ares y eventos culturales.

Se destacan el paseo Balcarce y el paseo Guemes, hermosos corredores gastronómicos. Y por supuesto la propuesta se complementa con las peñas, un encuentro entre el folclore salteño, unas riquísimas empanadas y por supuesto los inigualables vinos de altura.

¿Cómo te llevás con la gastronomía?

– Muy mal. No es una de mis virtudes la cocina.

Soy muy consciente de lo que consumo, me gusta cuidarme. Tengo mis permitidos y grandes cocineros en la familia, sobre todo mi papá que es un experto en cocina regional y siempre nos tiene alguna sorpresa. Soy curiosa y me intereso mucho por la gastronomía vinculada al turismo, conocer las comidas es conocer la cultura y la historia de cada provincia y de cada país que visito.

¿Tenés el hábito de la lectura?

Sí, me apasiona. Puntualmente leo sobre temas que me interesan aprender, en general es sobre turismo, marketing o bien sobre habilidades blandas como liderazgo, PNL y oratoria. También me gustan mucho los libros vinculados a la historia. Actualmente estoy terminando de leer un libro sobre Hitller en Argentina y su supuesto exilio en el sur, de Abel Basti y tengo dos más vinculados al mismo tema que aún no los empecé a leer.

¿Cómo sería tu viaje perfecto?

– En familia, sin que suene el teléfono. Que haya muchas opciones para caminar y disfrutar de la naturaleza. Una desconexión aunque sea de pocos días, en una cabaña con muy buen servicio.

¿Sos habitué de las peñas?

– Las visito bastante cuando acompaño a periodistas u operadores, porque sin duda no pueden irse sin saber lo que es saborear las comidas y vinos de esta tierra y a su vez disfrutar de los sonidos instrumentales y vocales de cantores salteños. Se vive una verdadera fiesta. Tenemos dos tipos de peñas, las que están “preparadas” para el turista y con un show montado (canto, baile, zapateo, etc.) y también las más tradicionales, donde el “show” se arma con los artistas ocasionales.

