Mensajero, desde la Florida, muestra cómo se organiza el proceso de inmunización para extranjeros.

“Visitar, vacunar y vacacionar” es el lema que busca desarrollar Maldivas en el corto plazo. Así lo confirmó el ministro Abdulla Mausoom a la CNN. Actualmente, el destino tiene a un 53% de su población con la primera dosis y si solo se toman las cifras de los habitantes vinculados al turismo el número alcanza el 90%. Es por eso que los viajeros que quieran arribar a disfrutar de sus paisajes paradisíacos, por ahora deben presentar un resultado de PCR negativo o el comprobante de la vacunación contra COVID-19 completa.

Por su parte, el Gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció en su cuenta de Twitter que a partir del verano boreal, los turistas que lleguen al destino podrán obtener la vacuna en cualquiera de los principales aeropuertos de forma totalmente gratuita. De igual manera, confirmó que se opone a la instalación de pasaportes sanitarios. “Conseguir las vacunas es una decisión de salud privada que es mejor dejar entre los habitantes de Alaska y su médico. Dicho esto, me opongo totalmente a que cualquier gobierno requiera que se vacunen”, apuntó.

Getting the #COVID19Vaccine is a private health decision best left between Alaskans & their doctor. That said, I am fully opposed to any government requiring Alaskans to get the vaccine. There will be no vaccine passports under my watch. #akgov #Alaska #Covid19 #VaccinePassport