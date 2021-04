El presidente de la Cámara Argentina de Esquí de Montaña, Carlos Arana, dialogó con Mensajero sobre la temporada invernal y el deseo de que haya actividad todo el año.

Para Carlos Arana este será su primer invierno como presidente de la Cámara Argentina de Esquí de Montañana (CAEM). Pero su trayectoria como directivo de Caviahue Ski Resort lo lleva a contar con una amplia expriencia para asumir este desafío en medio de un contexto sanitario complejo.

“Queremos trabajar para mostrar que las montañas no solamente tienen nieve, por supuesto que es lo principal, pero queremos que haya actividad todo el año. Tanto para el mercado interno como para el internacional. Hay mucho para ofrecer”, analizó.

En este sentido, remarcó que todos los centros de esquí tienen muchas actividades que se pueden desarrollar en verano, no sólo para eventos sino también actividades al aire libre: “Queremos poner en valor las montañas, con nieve o sin nieve, y por supuesto mejorarlas todo lo que podamos y, para eso, sí necesitamos del acompañamiento del Gobierno nacional y lo que hace a la incorporación de la nueva tecnología”. Y en particular, ejemplificó: “Hay medios de elevación que tienen cierta antigüedad y estructuralmente no son muy diferentes a un medio de elevación nuevo, pero sí su tablero de comando, su electrónica ya tiene tecnología de última generación”.



Todo listo

El año pasado, por la pandemia, la actividad de los centros de esquí fue reducida a dos meses y estuvo limitada en cuanto a la llegada de viajeros, ya que sólo pudieron disfrutarlo quienes vivían en la cercanía a cada uno de ellos.

“Operamos poco tiempo, pero nos dio la oportunidad de ver que podíamos funcionar con los protocolos, cumpliéndolos con la afluencia de gente que tuvimos, fue casi como tener un aforo natural. Nos dieron la oportunidad de funcionar en plena situación de pandemia. El turismo no contagia, esa es la realidad y sabemos que la circulación trae problemas y llegar hasta los lugares representa esa circulación. Esto es lo que hay que entender desde lo sanitario y respetar lo que deciden los municipios, las provincias y por supuesto el Gobierno nacional, que da las pautas”, señaló Arana.

Con respecto a los preparativos, detalló que todos los años trabajan desde el verano. Por ejemplo, detalló, termina la temporada a fines de septiembre y en octubre y comienzan con los preparativos para el próximo año, ya que tienen muchas tareas, sobre todo cuando se abren pistas nuevas. “Además del acondicionamiento lógico que exige la actividad, todos los centros de esquí tenemos un programa de cuidado de medioambiente y esto hace que una vez que se va la nieve y hay cierta degradación, haya que reparar muchas partes de la montaña. Los medios de elevación tienen un mantenimiento muy importante”, comentó.

Al referirse a la temporada invernal 2021, remarcó que los centros de esquí están preparados e ilusionados con que pueda realizarse, aunque no sea normal en su totalidad. A su vez, adelantó que están diagramando la campaña de promoción para presentar al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nació e insistió en que desde el Gobierno también consideran que hay que comunicar y acercar a los viajeros a la propuesta de la montaña, de nieve y de esquí.

“Fundamentalmente es un trabajo a nivel nacional, por supuesto que en esa comunicación va a estar presente el cumplimiento del protocolo y transmitir que es un lugar seguro. La montaña y el esquí se disfrutan al aire libre. Aquellos lugares cerrados van a estar limitados con aforos de acceso. Trabajaremos para que los centros de esquí funcionen, nosotros no vamos a frustrar la ilusión de los viajeros de visitar la montaña”, subrayó.

Asimismo, indicó que desde la cámara vienen trabajando muy bien estos últimos años y han tenido respuestas desde el Gobierno nacional: “Nos están apoyando en todo lo que se puede y sobre todo en el pensamiento de que la nieve es una industria importante, porque acompaña a un montón de otras actividades que hacen al turismo. Nuestros centros de esquí están muy próximos a ciudades y reciben pasajeros locales como internacionales. También hemos tenido una recepción muy buena de parte del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Y en lo provincial, nosotros estamos en Neuquén, también la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, está totalmente compenetrada con la actividad y con mucho entusiasmo”.



Con respecto al mercado internacional, explicó que ya se hizo una capacitación para la plaza mexicana y se están diseñando webinars para Colombia y Brasil. A su vez, relató que a una de las campañas la van a realizar bajo la organización de INPROTUR. Es más, resaltó que tienen un programa presentado para que, independientemente de la apertura de fronteras o no, la nieve argentina esté en las presentaciones en el exterior.

“La campaña que vamos a lanzar es para que la gente conozca las opciones, más allá de que pueda venir, y las variadas alternativas que van desde Ushuaia hasta Mendoza. Allí se ubican los centros de esquí que ya están instalados y ojalá se puedan sumar muchos más”, concluyó.