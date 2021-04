En la última jornada del Neoworkshop Federal 2021, Aldo Elías sostuvo que la reactivación dependerá del éxito del proceso de vacunación.

En el cierre del Neoworkshop Federal 2021, el evento virtual organizado por la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), reunió a representantes del sector privado en una mesa de debate en la que se habló acerca de El turismo que se viene. De la reunión participaron Andrea Wolleter, directora nacional del Sernatur; Julián Torres, director ejecutivo nacional de Anato; Rafael Gallego Nadal, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes; y Aldo Elías, presidente de CAT

En ese marco, Elías remarcó que habrá que “barajar y dar de nuevo en esta industria que ha ido creciendo en estos últimos 30 años”. Además, señaló que, a partir de las nuevas preferencias de los turistas por los espacios abiertos, las capitales provinciales se encuentran atravesando una profunda crisis: “Los viajeros de nuestro país eligieron destinos de naturaleza y ciudades aledañas a las grandes urbes. Bajo esta premisa empezamos a ver lo que puede ser el nuevo comportamiento en este turismo que se viene”.

Asimismo, el empresario especificó que, cuando se reanude el turismo internacional, la gente va a empezar a viajar por regiones. “Va a ser muy importante el pasaporte sanitario, pero mientras las vacunas no garanticen que quienes estén inoculados puedan ser transmisores, este certificado no tiene la fuerza necesaria”, cuestionó.

Por otro lado, mencionó que el avance de la tecnología perjudicará al MICE: “Va a jugar en contra de lo que significa una gran porción de la actividad turística, como lo son los viajes corporativos. Hemos aprendido en este año que la tecnología nos facilita la comunicación, y esto va a significar un retroceso en cuanto a la cantidad de viajes corporativos con respecto a los que se hacían en la prepandemia”.

“No es tan importante ver cuándo vamos a superar un año como 2019. Puede faltar mucho o no tanto. Depende de la calidad de las vacunas que nos estamos dando y del éxito que este proceso tenga. No me atrevo a decir que 2022 sea el año de la recuperación”, sintetizó Elías.

A su turno, Andrea Wolleter destacó los cambios de paradigma en torno al turismo: “Hay ciertos fenómenos que nos han pasado durante esta crisis, y algunos de ellos nos van a quedar. Por ejemplo, el proceso digital, la sustentabilidad, y la flexibilización”. Por otra parte, explicó que en Chile se ha restringido el turismo interregional, motivo por el cual el turismo local se ha convertido en “una oportunidad para desarrollar los destinos más pequeños, los cuales tienen un gran potencial”.

“Actualmente no pueden entrar extranjeros no residentes. Son disposiciones que se tomaron últimamente. Esperamos que con los procesos de vacunación y en la medida en que la crisis sanitaria vaya cediendo, se pueda ingresar con PCR negativos, asistencia al viajero y declaración jurada. No obstante, las medidas son de corto plazo y se van evaluando de manera constante” , agregó.

Finalmente, la directora de Sernatur señaló que habrá que buscar los caminos para que la industria salga a flote: “El turismo se va a recuperar porque es una necesidad, pero estos han sido momentos para reflexionar acerca de lo que queremos para el futuro”.

Por su parte, Julián Torres subrayó la importancia del sector privado en este proceso de recuperación: “Según las encuestas, el 80% de los colombianos señaló que quería viajar en 2021 y valoró el rol de las agencias de viajes, por la información que las empresas pueden brindar en este contexto sanitario”.

“En Colombia veníamos en la senda del crecimiento. Se vio no sólo una oportunidad económíca sino también una posibilidad para el desarrollo social. De todas formas, el turismo no se ha venido recuperando al ritmo de otras áreas. En septiembre comenzó a levantar cabeza a partir de una serie de pruebas piloto”, agregó.

Por último, expresó la importancia que tuvo la digitalización en esta nueva etapa, ya que se convirtió en el principal canal de comunicación de los consumidores con las empresas de viajes: “Tenemos una gran variedad de agencias. Algunas más presenciales y otras más dedicadas a lo tecnológico, pero hoy en día ya no hablamos de agencias 100% física”.

Finalmente, Rafael Gallego Nadal, explicó que en España se está apostando por la unión entre el sector público y el privado para reactivar el turismo: “Hemos planificado corredores turísticos. Entendemos que nuestros ciudadanos están deseando viajar, por lo que tenemos que garantizar la salud de los destinos y de nuestra comunidad”.

“El turismo es el primer motor de toda la economía del país y la primera industria colaborativa de cualquier destino del mundo. Por eso es fundamental el pasaporte sanitario. Es cierto que hasta el momento no está funcionando. Las personas que se han vacunado todavía tienen que presentar PCR, pero eso es lo que garatnizaría el pronto regreso del turismo”, sintetizó.