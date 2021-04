Patricio James, titular de la rentadora, conversó con Mensajero acerca del presente de la compañía: “Tenemos las bases como para poder transitar un año muy difícil”.

El aislamiento social preventivo y obligatorio determinado por el Gobierno nacional en marzo de 2020 trajo aparejada una delicada situación para las empresas en el país, pero particularmente para aquellas relacionadas con el turismo, que atravesaron una larga inactividad, producto de la imposibilidad de viajar (realidad de la cual, al día de hoy, algunas de ellas todavía están intentando recuperarse).

Patricio James, titular de Hertz Argentina le había comentado a Mensajero que la intención era resistir por lo menos hasta diciembre. Un año después, el empresario le comentó a este medio que el balance es positivo: “Estamos orgullosos de haber pasado el año, porque para no despedir a nadie hace falta tener una empresa con una gran solidez financiera. Enseguida leímos que hasta fin de año el turismo no iba a arrancar. Anduvo un poco peor de lo que pensábamos, porque creíamos que para septiembre u octubre íbamos a poder circular. Y esto hasta el 20 de diciembre no arrancó. Ni siquiera se sabía si ibas a poder salir de vacaciones, si se iba a volver a cerrar en enero”.

“En diciembre anduvimos como lo habíamos planeado, un poco menos de lo que creíamos, pero no esperábamos mucho. Estuvieron muy bien Patagonia y Buenos Aires. El Calafate, por su parte, recién arrancó en febrero, porque en enero estuvo cerrado. El Norte se movió muy poquito, Mendoza anduvo bien, Córdoba regular. Estuvimos andando al 50% de los mismos meses del año pasado, pero una maravilla comparando el lugar de donde veníamos. Fue una alegría enorme”, detalló.

Además, remarcó que la ciudad de Buenos Aires y Ezeiza trabajaron mejor que en la misma época del año pasado, cuando se encontraba operativo Aeroparque: “Sin turismo extranjero, que en vacaciones es gran parte de nuestros clientes, trabajamos muy bien. Y después tuvimos un enero y febrero muy buenos. En marzo muchísimo mejor de lo que creíamos. Yo esperaba una baja importante hasta Semana Santa: se cayó, pero no tanto”.

Por otro lado, James explicó que, en todo el país, se volvió a los valores de 2019 y actualmente hay una posibilidad de continuar trabajando en la nueva normalidad: “Hertz se puede sostener bien con turismo interno. Por ejemplo, casi el 70% de lo que tuvimos en Patagonia eran argentinos que iban por primera vez a la región en verano. La gente no pudo creer lo que era. Creo que al argentino le falta descubrir el país”.

“Considero que se intensificó más el auto porque es el medio más seguro para moverse en este momento. Una cosa es trasladarse en una combi con 20 personas y otra es alquilar un auto con tu grupo. No es más caro y es muchísimo más confiable. Y también se vio un público más joven que el de antes. Hay mucha gente de 20 a 30 años que alquila autos, y eso no sucedía en años previos a la pandemia. La gente más grande se guardó y los jóvenes salieron a disfrutar a fondo”, opinó.

Pensando en el futuro, el ejecutivo avisoró poco trabajo hasta julio, lo cual es normal para las rentadoras de autos: “El 90% de nuestra operación es turística, pero no es así en el resto de las compañías, cuyo fuerte es el corporativo. En mayo y junio, que son los meses con menos actividad del año, se mueve más ese segmento, y las empresas no andan muy bien, entonces veo una situación complicada de acá a julio”.

Sin embargo, opinó que en julio la actividad de Hertz Argentina comenzará a repuntar nuevamente, aunque ya ve lejana la problemática vivida en los primeros meses de pandemia: “Tenemos las bases como para poder transitar un año muy difícil. No podríamos haber pasado este 2020 sin la ayuda del gobierno y cómo lo manejaron con los ATP. Muchas veces uno es crítico, pero me da la sensación de que también tenemos que hablar de lo bueno. En ese sentido, hay que reconocer que fue fundamental la ayuda que tuvimos”.