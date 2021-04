Argentina será invitado de honor a la próxima Vitrina Turística. En diálogo con este medio, Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, brindó detalles de la feria.

“Básicamente en este año tan difícil de la pandemia invitamos a todos los países a que sean parte de la Vitrina Turística”, explica Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO, sobre cómo fue el inicio de las negociaciones en las que buscaron saber si contaban con el apoyo de los destinos para ser parte de la feria.

El evento se realiza a finales de febrero en Bogotá. En 2020 fue uno de los últimos encuentros que tuvo el turismo a nivel global, mientras que en 2021 decidieron posponer la fecha para el 28, 29 y 30 de abril. De esta manera, será una de las primeras ferias presenciales del mundo, y, en esta edición, Argentina fue elegido como País Invitado de Honor.

Al explicar cómo es que se decidieron a elegir al territorio nacional para un lugar tan preponderante, destacó que desde un principio contaron con el apoyo de las asociaciones turísticas como FOLATUR y FAEVYT.

“Estuvimos dialogando con Gustavo Hani y luego con Ricardo Sosa, secretario ejecutivo de INPROTUR. “Hubo un gran entusiasmo por participar y seguramente continuará en el futuro, teniendo en cuenta el trabajo conjunto que podemos hacer Colombia y Argentina para esta reactivación del turismo”, destacó.

¿Cuál será el objetivo primordial de la participación de Argentina?

– Lo que buscamos con los países que son invitados de ANATO es estrechar lazos con las agencias de viajes de esos destinos. Por eso, el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens, va a estar acá con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, tratando de sumar más frecuencias y mayores aperturas. La situación que ha dejado el COVID-19 ha retrasado todo el crecimiento que se ha tenido del turismo en el mundo, entonces, de alguna manera, buscamos que se vuelva a agilizar y a hacer un trabajo relevante para el retorno.

¿Qué importancia tiene el mercado nacional para Colombia y viceversa?

– Para Argentina, Colombia es el segundo país al cual los argentinos quieren viajar en Sudamérica. Entonces somos una plaza fuerte. Para los colombianos, Argentina está en el top 5 de los países que queremos visitar en Sudamérica. Por lo tanto, la idea es fortalecer el trabajo conjunto por parte de los operadores turísticos. Buscamos que haya una mayor venta de cada uno de los productos.

¿Cómo es la situación sanitaria que están viviendo actualmente?

Colombia ha liderado la reactivación de las rutas aéreas y tiene un gran liderazgo. Incluso, a la fecha tenemos un 60% de apertura en pasajeros y en rutas, y eso sin contar que todo Sudamérica está cerrado con Europa. Eso ha sido lo que nos ha frenado.

A la fecha, en particular en Bogotá vamos con un 50% de las camas USI ocupadas. Es una cifra importante, pero no preocupante. Es un alerta y esperamos que mejore a medida que vayamos creciendo en la vacunación. A mediados de abril vamos a tener 3 millones de colombianos vacunados. A nosotros nos empezaron a llegar las dosis más tarde que a Argentina y Chile. Se inició el proceso recién hace dos meses, deseamos que esa vacunación siga siendo de manera importante. El Gobierno se ha fijado la meta de vacunar 100 mil personas diarias.

En 2021, la Vitrina Turística de ANATO será el 28, 29 y 30 de abril.

¿Cómo ven la situación en el resto del mundo?

– Sabemos que este año vamos a tener esta incertidumbre en el mundo así como una gran vacunación. A la vez que una gran duda que nos ha surgido al ver a Chile, que lidera la vacunación, pero también está poniendo restricciones por los altos contagios. Yo creo que aquí, lo más importante para la salud pública es que la gente no muera.

¿Qué expectativas tienen de esta feria, que será la primera presencial?

– ANATO hace un gran esfuerzo para la reactivación del turismo y de los países. Esperamos que participen después de este año que ha transcurrido tan difícil en el mundo. Mientras tengamos el distanciamiento y el tapabocas se ha probado que no hay ningún tipo de contagio, queremos demostrar que se puede hacer una reactivación segura y rápida, porque no podríamos esperar a tener a la gran mayoría de la población vacunada.

¿Qué nos puede adelantar de la Vitrina Turística?

– Todos los participantes y expositores que van a venir de manera presencial podrán participar a la semana siguiente en el evento virtual y, por supuesto, abrimos para aquellos operadores que no van a poder venir por alguna circunstancia de restricciones. También será una oportunidad de abrir el mercado para que los colombianos puedan hacer negocios con los operadores. Vamos a tener dos días completos de negocios 100% (6 y 7) y el día 5, un día antes, vamos a tener revisión del directorio de expositores para que se hagan las citas y que puedan llegar a jueves y viernes con sus reuniones establecidas y una mayor facilidad de la plataforma. Es una función adicional para quienes no van a poder estar presencial y que puedan tener contactos a nivel online.

¿Qué modificaciones tuvieron que hacer para adaptarse a las nuevas normativas?

– Estamos haciendo un liderazgo importante y una apuesta por el sector del turismo y por la reactivación, no sólo de Colombia sino de América.

El recinto ferial ha ido aumentando los protocolos de bioseguridad autorizados por el Gobierno nacional y por Salud para tener un mayor control sobre el ingreso de los visitantes. En este caso, el registro será totalmente digital y no habrá posibilidad de entrar a la Vitrina si no se ha registrado, entonces creo que eso nos dará la tranquilidad de que no vamos a tener mayor cantidad de gente haciendo filas como sucedía anteriormente. Tenemos dispositivos en una gran cantidad de stands como lavamanos portátiles. Trataremos de no entregar brochure y portafolio físico, sino que todo sea virtual. Sin embargo, si hay expositores que quieran hacer la entrega física, previamente al ingreso a la feria van a tener que hacer una desinfección del material que se va a entregar al público.

¿Dentro de la feria qué protocolos tendrán que mantener los participantes?

– El tapabocas y el distanciamiento serán primordiales. También vamos a manejarnos con máquinas especiales en las que se muestre dónde hay aglomeraciones, para que obviamente tengamos pendiente controlar y dispersar. Además, hemos dispuesto que la visita al gran salón sea en una sola dirección, por eso también buscamos que los participantes pasen por todos los stands que están dispuestos, para que no haya choque de gente. Todos irán por una misma vía. Las puertas del recinto ferial estarán abiertas para tener buena ventilación y vamos a utilizar las plazoletas cercanas al recinto para tener una circulación de entre 7 mil y 8 mil personas por día.

Opción virtual

Teniendo en cuenta las condiciones actuales y como oportunidad para quienes no podrán asistir de manera presencial al evento, entre el 5 y el 7 de mayo se desarrollará la Vitrina Turística de ANATO Virtual en la que, a través de una plataforma online, los interesados programarán y realizarán sus reuniones haciendo uso del Agendamiento de Citas, herramienta disponible en la página web para expositores y visitantes profesionales.

“Hay quienes no podrán acompañarnos presencialmente como es habitual, pero no queremos que pierdan la posibilidad de participar y hacer negocios. Estamos en un momento crucial, en el que la creación de alianzas y el afianzamiento de las relaciones empresariales son clave para la reactivación y recuperación del sector”, explicó Cortés Calle.