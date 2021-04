Los pasajeros tendrían que regresar entre hoy y el lunes, pero los vuelos están cancelados. La palabra del Gobierno y de las compañías.

Las últimas disposiciones del Gobierno nacional obligaron a las aerolíneas a presentar un nuevo cronograma de vuelos, ya que el que estaba aprobado perdió validez de acuerdo a las normativas vigentes.

A esta altura ya es sabido que los servicios desde y hacia México, Brasil y Chile están suspendidos, pero ¿qué pasa con el resto? Por ejemplo, con los de Estados Unidos. Sucede que para adecuarse a los requerimientos del Gobierno nacional, las compañías que actualmente operan las rutas que conectan a los destinos del país norteamericano con Argentina, tuvieron que reestructurar su cronograma.

Acá surgió el primer problema, los pasajeros que tenían que viajar entre el 1° y el 4 de abril hoy fueron notificados de la cancelación del vuelo, no les dieron una alternativa de retorno. Solo de American Airlines hay 1000 pasajeros que actualmente se encuentran varados, ya que no tienen manera de regresar al país. A los cuales se les sumarán otros tantos que tienen que volver por medio de LATAM, que al tener trayectos con escala en San Pablo o en Santiago de Chile se vieron obligados a reprogramar para que sean vía Lima, por lo cual ya están alertando ante un posible cuello de botella en ese aeropuerto.

Ahora bien, ¿qué dicen los funcionarios nacionales con respecto a esta situación? Dado que según adelantan desde las compañías la situación podría complicarse aún más.

Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) explicaron a este medio que no hay varados, ya que no hay suspensión de vuelos. “Hay reprogramación de vuelos en cumplimiento del procedimiento integrado entre los distintos organismos, para responder a necesidades sanitarias”, aseguraron.

Pero, desde el Ministerio de Transporte confirmaron a Mensajero que hay vuelos cancelados, pero también hay frecuencias programadas por Aerolíneas Argentinas, American Airlines, United para todo abril. “A partir del 5 serán más de 10 vuelos semanales entre las tres compañías, por lo tanto en dos semanas alcanzarán los 20, lo cual representa más de 6000 pasajeros. Pueden tener demoras de un día para otro, o un par de días pero no se cortó la conexión”, analizaron.

De esta manera, consideraron que en dos semanas la situación podría estar estabilizada, pero también aclararon que dependerá de la evolución de la pandemia y de las directivas del Ministerio de Salud. Vale recordar que las instrucciones vigentes tienen como fecha de finalización el 9 de abril.

Para las agencias de viajes nuevamente se abrió un alerta porque algunas ya están avisando que tienen pasajeros en Miami y que no pueden volver. “Aerolíneas Argentinas está ofreciendo vuelos para comprar solo el regreso para aquellos no que puedan hacerlo con la compañía original”, explicaron.

Antes del cierre de esta nota, LATAM había enviado un comunicado a las agencias de viajes en la que indican que, teniendo en cuenta las restricciones, pidieron operar un vuelo semanal desde Santiago de Chile y otro desde San Pablo, pero aún están en proceso de aprobación.

Para cerrar, desde la cartera de Transporte, resaltaron: “Lo que sucede, no con Aerolíneas Argentinas, sino con las otras dos compañías es que tienen mucho menos demanda desde Argentina, entonces bajan vuelos”.