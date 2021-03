El viernes 16 de abril el parque reanudará sus operaciones con cupos limitados y sólo para residentes de California.

Universal Studios Hollywood anunció que a partir del viernes 16 de abril comenzará a recibir visitantes. La apertura será exclusiva para miembros de pases anuales y de temporada a partir del jueves 15. Si bien la mayoría de las atracciones estarán operativas, algunas volverán a abrir unos días después, ya que el gobierno estadounidense aplicó algunas restricciones en el lugar.

Es por ese motivo que el parque continúa trabajando en asociación con funcionarios gubernamentales y de salud para implementar nuevos procedimientos que incluyen controlar la capacidad para reforzar el distanciamiento social y exigir el uso de mascarillas. En ese sentido, y de acuerdo con las pautas del gobierno, sólo los residentes de California podrán visitar el atractivo en un primer momento.

“Estamos increíblemente emocionados de poder abrir finalmente Universal Studios Hollywood, regresar a los miembros del equipo al trabajo y dar la bienvenida a los visitantes para que disfruten de nuestras increíbles atracciones”, dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Studios Hollywood, quien agregó: “Ha sido un año muy desafiante y estamos encantados de que este momento haya llegado”.

Además, Universal Studios Hollywood contará con dos nuevas atracciones: “The Secret Life of Pets: Off the Leash!” y “Jurassic World — The Ride”, el cual presenta al Indominus rex, un dinosaurio diseñado con extremo realismo para impresionar a los visitantes.

Entre las medidas de seguridad que se implementarán en el parque, se encuentran los controles de temperatura al momento de llegar, el uso permanente de tapabocas, la capacidad controlada dentro del lugar para garantizar el distanciamiento, la limpieza y desinfección en todas las locaciones y opciones de pago sin contacto siempre que sea posible.