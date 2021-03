El Gobierno provincial confirmó que habrá hisopados aleatorios en aeropuertos y fronteras para combatir las nuevas variantes del COVID-19.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, mantuvo ayer una reunión con funcionarios de su gabinete en la que se confirmó que se harán hisopados aleatorios a los ciudadanos argentinos que lleguen a la provincia a través de los aeropuertos de Río Grande y Ushuaia, sin omitir el ingreso vía terrestre por el paso San Sebastián.

En el encuentro participaron Agustín Tita, ministro jefe de Gabinete; Judit Di Giglio, ministra de Salud provincial; Adriana Chapperón, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; José Capdevila, secretario general de Legal y Técnica; Javier Barrios, secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios. Incluso, hoy hubo un encuentro con las Cámaras Hoteleras; Gastronómicas; de Comercio; de Turismo y representantes de gimnasios y clubes deportivos, para seguir trabajando conjuntamente en el cumplimiento de protocolos y reforzando los cuidados sanitarios.

En los aeropuertos y fronteras, más allá de los hisopados aleatorios, “se continuará tomando la temperatura y monitoreando los protocolos sanitarios para garantizar el distanciamiento social y el uso de tapabocas”, afirmó un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación del Gobierno fueguino al que accedió Mensajero.

“Coincidimos en la importancia que entre todos seamos agentes multiplicadores del mensaje que esta pandemia no terminó, por lo que debemos continuar siendo responsables individual y socialmente”, precisó Chapperón.

En ese marco, la funcionaria manifestó la preocupación del Gobierno por esta posible segunda ola: “Ojalá no llegue, pero si vemos lo que sucedió a nivel mundial, será inevitable. Por eso continuamos llevando adelante diversas acciones y reiterando la importancia de cumplir con los protocolos particulares y generales; usar tapaboca; tener aislación en ambientes cerrados y respetar el distanciamiento social”.

“Nos hemos puesto de acuerdo con los municipios de Ushuaia y Tolhuin, ya que se invitó a Río Grande pero decidió no participar, en ser agentes multiplicadores para no relajarnos y que ese mensaje llegue a la comunidad porque la pandemia no pasó y debemos seguir cumpliendo con las medidas sanitarias”, agregó Chapperón.

Respecto al turismo y las medidas preventivas para la denominada “Semana Santa Cuidada”, la ministra afirmó que van a recibir turistas de todo el país y también habrá turismo interno entre las ciudades por las actividades deportivas. “Seguiremos manteniendo diversas reuniones con los organizadores de los eventos para trabajar conjuntamente en prevención sanitaria”.

“Mantendremos reuniones con representantes de las cámaras hotelera; gastronómica; de comercio; de turismo y deportivas para seguir trabajando entre todos en prevención y cuidados sanitarios”, concluyó.

Es importante remarcar que Emiliano Fossatto, secretario de Política Interna del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), explicó que los visitantes deberán obtener el certificado Verano (expedido vía web por el Gobierno Nacional) y acreditar una reserva en alojamientos habilitados, además de contar con un seguro de asistencia al viajero con cobertura COVID-19.

Hasta el momento, el Gobierno fueguino no implementó medidas restrictivas respecto de actividades en horarios nocturnos ni límites en la realización de reuniones sociales, aunque esas situaciones “están siendo evaluadas de acuerdo a la evolución de la pandemia en la jurisdicción”, afirmaron los voceros gubernamentales.

Para recordar cuáles son los requisitos de ingreso a Tierra del Fuego, ingresá en la web de la provincia.