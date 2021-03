INPROTUR presentó un video que muestra las aventuras y paisajes que pueden encontrarse en las quebradas y las yungas.

A través de una presentación que hizo el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Argentina sacó a relucir grandes atractivos imponentes del circuito de la Ruta de los Valles, Quebradas y Yungas, dentro de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

En la filmación se puede encontrar una región de contrastes, gran biodiversidad y riqueza cultural ancestral. Una geografía cambiante donde se mezclan la naturaleza, las aventuras, la tradición y una exquisita gastronomía. Con paisajes espectaculares, rutas escénicas, alojamientos de todo tipo y áreas naturales protegidas poco conocidas, el país sigue promocionando sus regiones más imponentes con el claro objetivo de captar más viajeros.

🏜🌅🌄 Dejate sorprender por estos paisajes incomparables y descubrí la magia de la Ruta de los Valles. ¡La aventura te espera!



