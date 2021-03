Aldo Elías, presidente de CAT, conversó con Mensajero y fue crítico respecto de las restricciones a la industria. Además, destacó la importancia del Previaje II.

Tras la finalización de una exitosa temporada de verano y en las vísperas del finde largo de Semana Santa, el sector se encuentra envuelto en una profunda preocupación a partir de los rumores de futuras restricciones a la industria. Aún con el impedimento de recibir viajeros internacionales, un futuro incierto atemoriza a los protagonistas de la actividad.

En ese contexto, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, le comentó a Mensajero sus preocupaciones en torno a estas prohibiciones: “Claramente hay destinos que pueden sobrevivir con turismo interno y hay otros que están muy complicados. Se ha visto lo que fue la temporada de verano, no en los centros turísticos, pero si en las capitales provinciales hubo porcentajes del 8 al 12 porciento. Un verdadero desastre. Además, las restricciones de vuelo pueden llegar a traer complicaciones, porque en la medida que los vuelos se restrinjan se pueden llegar a terminar cancelando y derivar en que la compañía aérea levante la ruta. Y una vez que eso suceda, volver a recuperarla va a tomar un tiempo difícil de pronosticar. Por lo cual estamos muy preocupados con el tema que tenemos por delante”.

En ese sentido, el funcionario valoró la importancia de potenciar la actividad a nivel interno para que los viajeros nacionales recorran el país: “Argentina tiene la posibilidad de sorprenderte aun repitiendo destinos y creo que hay que pensar que por un tiempo el ‘puertas adentro’ va a ser lo que nos permitirá movernos. Recordemos que la actividad estuvo prohibida desde marzo hasta diciembre. Este verano arrancó con mucho temor. Tanto las empresas de turismo, como las provincias y los viajeros estuvieron muy bien con el cumplimiento de los protocolos, lo cual permitió que la curva de contagios haya disminuido y que no hayamos tenido que padecer episodios complejos. Eso es una demostración de que cuando queremos, nos cuidamos, y cuando nos cuidamos todo puede funcionar, la actividad puede recuperarse y las economías regionales pueden volver a respirar”.

Por otro lado, Elías destacó que uno de los aspectos más importantes de cara a la recuperación del sector es volver al MICE: “Se han perdido varios grupos de turistas que normalmente circulaban por los hoteles y le daban vida a bares y restaurantes. El turismo corporativo hoy está en jaque porque hemos descubierto que con la tecnología y las videoconferencias se pueden evitar muchos viajes y gastos que hasta hace poco ni siquiera lo considerábamos como posible. Y por si eso fuera poco, el turismo de reuniones está completamente desaparecido”.

Además. reconoció que las medidas restrictivas son entendibles dentro del contexto sanitario que vive la región, aunque señaló que agregaría medidas: “Me parece muy bien agotar las instancias, pero me parece mucho más serio no dejar que las jurisdicciones puedan tener autoridad para determinadas cuestiones. En realidad las determinaciones deberían ser a nivel nacional y que excepcionalmente las provincias puedan pedir autorización para algo diferente. Esta es la forma en la que se ataca la pandemia en serio. La figura de la restricción aparece como la más viable y este es un país que no puede darse el lujo de prescindir de la actividad turística”.

“Espero que podamos mantener el buen movimiento del turismo interno” Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

“Espero que podamos mantener el buen movimiento del turismo interno. Es fundamental que podamos disponer de la figura del Previaje nuevamente, porque Argentina es un país caro. Está confirmado, pero no termina de definirse la fecha en la que va a arrancar la venta y para qué momento del año se va a poder utilizar. Nosotros queremos que sea más antes que después, y eso es lo que estamos discutiendo”, indicó

En otro orden de cosas, Aldo Elías mencionó que desde la cámara solicitaron una reunión con Alberto Fernández y todavía no lograron concretarla: “Ahora vamos a pedir una con Carla Vizzotti junto con Matías Lammens y el INPROTUR para presentar una propuesta que de alguna manera contemple los protocolos que deberían regir para empezar a promocionar la venta del producto Argentina a partir de las vacaciones de invierno. Es muy importante que podamos posicionar las condiciones que vamos a exigirle a los turistas que quieran venir para esa época y más aún que lo hagamos cuanto antes, porque Europa y sus reservas se manejan con bastante antelación. Si bien nosotros no pretendemos haya una garantía de que el país va a estar abierto en ese momento, sí pedimos que haya un mensaje claro en donde podamos anunciar qué es que Argentina va a pedir para que los turistas puedan venir al país”.