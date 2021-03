JURCA emitió un comunicado en el que señala que el incremento de la Tasa de Uso Aeroportuario Internacional (TUAI) afectará al pasajero y a Argentina como destino.

El 15 de marzo entró en vigencia el aumento de 51 a 57 dólares (equivalente al 11,7%) en el precio de la tasa de embarque internacional. La medida, implementada por AA2000, se encontraba contemplada en la ampliación de la concesión hasta 2038 que la empresa acordó con el gobierno nacional allá por diciembre de 2020.

En ese sentido, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) emitió un comunicado en el que expresa que “todo aumento de costos, sean tasas o impuestos, que impacte en el costo final del pasaje, afecta especialmente al pasajero y en este caso a la Argentina como destino turístico”. Asimismo, señalaron que otros países se encuentran en el camino de la reducción de costos e impuestos para incentivar la conectividad y sostener al turismo: “Somos una industria que opera en un entorno de alta competencia y márgenes mínimos (de 2% a 5% en épocas pre-pandemia) pero con Proveedores Monopólicos muy caros respecto de mismos servicios en otros países”.

Por otro lado, desde la cámara mostraron que en Argentina, las tasas son más elevadas que en otros países de la región, como Bolivia (U$S 25), Chile (U$S 26), Perú (U$S 28), Brasil con (U$S 30) y Uruguay (U$S 46). Incluso, hicieron la salvedad de que en algunos casos la TUAI se paga en moneda local.

Asimismo, desde Jurca expusieron que son muchos los casos de pasajes al exterior que ya tienen un componente de Tasas e Impuestos mayor al 100% del precio del pasaje (Imp PAIS 30% + Percep 35% + DNT 7%): “Y, por si fuera poco, nosotros somos Agentes de Percepción y resultamos con una carga administrativa adicional por la rendición de estos impuestos y tasas más el costo del Impuesto de Débitos y Créditos sobre estos millones de pesos, ya que aún no nos exceptúan a pesar de hacerlo por cuenta de terceros. Esto es un costo que necesitamos se quite con urgencia”.

Finalmente, indicaron que la organización no tiene participación en los procesos de evaluación y definición de tasas: “Por nuestra parte iniciamos una serie de reuniones con el ORSNA por distintos temas que hacen a la natural interacción de Líneas Aéreas y el Concesionario del Aeropuerto (AA2000), y valoramos mucho la apertura y el espacio que proporcionan para dialogar y discutir los temas de interés”.