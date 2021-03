Las agencias de viajes tienen hasta última hora de mañana para concretar el proceso. Quienes no cumplan con este requisito tendrán una multa.

El Fondo de Garantía de las agencias de viajes tiene como finalidad asegurar el buen funcionamiento de las empresas y proteger al turista. Su cobertura debe tener una vigencia mínima de un año comprendido entre el 15 de marzo de cada año, o si fuera por períodos mayores, con esta misma fecha de vencimiento. “En caso que una agencia tenga instaladas sucursales en distintas localidades, se toma como base para la constitución del fondo a la casa central o la sucursal establecida en la localidad que cuente con mayor número de habitantes”, explicaron desde la cartera turística nacional.

De esta manera, el lunes próximo vencerá la presentación de la póliza de caución o afianzamiento, pero si no lo hacen tendrán una multa o sufrirán la suspensión de sus operaciones y un plazo de seis meses para regularizar la situación bajo apercibimiento de que se les cancele la licencia.

Durante los últimos meses, hubo una intención, entre el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), de acordar que por el año que está atravesando el sector sea gratuito para todas las agencias de viajes del país, cuestión que no prosperó.

Por lo tanto, actualmente sólo los afiliados a las regionales de la federación tendrán este beneficio así como aquellos agentes de viajes pertenecientes a Grupo GEA, ya que el año pasado ambas entidades firmaron un acuerdo de colaboración y uno de los puntos incluía esta utilidad. Sólo que, quienes hagan uso, deberán afiliarse a su regional correspondiente en los próximos tres meses.

El proceso

En el caso de FAEVYT, explicaron que pueden solicitarlo a través de su asociación local completando un formulario y una encuesta. Los encargados del trámite lo procesarán y una vez aprobado el sistema emite un certificado (aval) que se envía a las agencias de viajes para que lo suban a la sección de Trámites a Distancia (TAD) del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Desde Grupo GEA Argentina explicaron a Mensajero que según su registro tienen 70 agencias afiliadas que no han podido subir la póliza al TAD. “Estamos trabajando en conjunto con los comerciales, llamándolos para resolverlo entre hoy y mañana. El martes teníamos 120”, explicó Javier Beltrán, director de Finanzas de GEA Latam. A su vez, detalló que la causa común era que muchas no habían recibido el mail o que no entendían muy bien el funcionamiento porque el proceso virtual es algo nuevo.