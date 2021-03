Miguel Moraes, jefe de Marketing Comercial de Visit Portugal, habló con Mensajero y dio a conocer los principales atractivos del país luso.

De acuerdo a la información brindada por distintos medios europeos, Portugal está a la espera de que sus fronteras puedan reabrirse para que el turismo finalmente pueda retomarse a partir de mayo de acuerdo a los certificados de vacunación y los testeos de COVID-19.

Según las estadísticas informadas por el país luso, la pandemia impactó notablemente, con una pérdida de dos tercios de sus ingresos en lo que respecta a las pernoctaciones.

En ese marco, Miguel Moraes, jefe de Marketing Comercial de Visit Portugal, dialogó con Mensajero y detalló en qué consiste el trabajo que realizaron en la 1ª Feria Virtual & Regional de Promoción Turística de AVIAREPS: “Fue la primera vez que estuvimos en Latinoamérica haciendo este tipo de promoción. La idea fue conocer un poco el mercado, interiorizarnos en lo que les interesa a los agentes de viajes y los tour operadores”.

Al momento de describir a Portugal, Moraes afirmó que “es un país muy pequeño, pero tiene de todo para ofrecer”. “Hay una gran oferta concentrada en un territorio muy chico y por suerte es muy fácil de visitar, con atractivos como la playa, la ciudad europea y la montaña. En resumen, todo lo que la gente quiera lo tenemos nosotros”.

“Siempre estamos atentos a los intereses puntuales de cada persona y principalmente cada agente de viajes. Para un turista sudamericano, lo más atractivo es la historia y la cultura. Contamos con 17 sitios calificados por la UNESCO como patrimonios históricos. Todos los descubrimientos y las relaciones que tuvo el país a lo largo de los años con diversos pueblos de todas partes del mundo permiten que tengamos un desarrollo cultural muy variado y diversificado desde Sudamérica al Extremo Oriente. Hay una gran influencia en la arquitectura y en las costumbres de todo”, sumó Moraes.

Al momento de hacer referencia a las virtudes del país en términos turísticos, el ejecutivo reconoció que “la gente que viaja a Portugal suele interesarse en la gastronomía y los vinos portugueses”. “Me atrevo a decir que están en el mismo nivel de los mejores de Europa. La gran ventaja es que el precio es mucho más accesible”.

Por último, Moraes comparó las ventajas y desventajas en lo que respecta a la presencialidad y al trabajo virtual: “Yo estoy muy acostumbrado a las ferias presenciales, hace bastante que no tenemos una lamentablemente. Sin embargo, la plataforma de AVIAREPS estuvo muy bien diseñada y fue bastante fácil de utilizar. De todas formas, creo que no es fácil hacer negocios o hablar con la gente sin verla personalmente. Me parece que la gente del turismo prefiere el contacto en persona, de otra forma es muy difícil”.