Luego de que se evaluara tomar esta medida a la brevedad, Matías Lammens descartó la posibilidad dada la situación sanitaria del país vecino.

Durante la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, uno de los temas fue los tiempos que llevará al sector recibir pasajeros extranjeros. En particular, muchos funcionarios hicieron hincapié en abrir las fronteras con Chile para quienes estén vacunados, algo que desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se estaba contemplando, pero en las últimas horas dio un giro.

El jefe de la cartera turística nacional, Matías Lammens, apuntó que las noticias de ayer (jueves) “no son alentadoras” por lo tanto la medida quedará a la espera. “Nosotros somos los primeros interesados en abrir las fronteras”, confirmó. Y agregó que entienden el impacto que tiene el turismo chileno para los destinos limítrofes, además explicó que están mirando qué es lo que pasa con el turismo brasileño porque es uno de los principales emisores de viajeros a nuestro país, al igual que el uruguayo. Pero, adelantó que si se continúa con una buena performance en lo referido a vacunas en unos meses se va a estar en condiciones de abrir.

Al preguntarle al funcionario nacional sobre la posibilidad de que se implemente un pasaporte sanitario, explicó que lo hablaron con distintos organismos pero que aún hoy no está claro que sucede con los vacunados si contagian o no. “Para tomar esa decisión falta. Se evaluará esa medida cuando tengamos la seguridad de que el virus no circula o no es letal”, apuntó.