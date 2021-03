En una asamblea que marcó el regreso a la presencialidad, la funcionaria sanjuanina renovó su cargo. Lammens confirmó una ayuda extra para el sector.

Esta mañana se llevó a cabo la 155 a Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT). Como cada año, a esta altura se renuevan autoridades y se determinan las comisiones.

En este marco, Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura de San Juan, fue reelegida como presidenta del organismo. Además, se establecieron las comisiones de trabajo: conectividad, ferias y promoción, legislación, género, big data y estadísticas.

“Estoy muy orgullosa de haber sido reelegida. Agradezco todo el apoyo del sector, sobre todo de mis colegas que me han apoyado”, resaltó Grynszpan.

Asimismo, resaltó el apoyo que recibieron en este contexto de pandemia para convertir al CFT en una caja de resonancia política institucional, de gestión y técnica que posibilite un ida y vuelta; y poder comunicar las acciones del Ministerio de Turismo y Deportes a las provincias. “Y para que podamos tener voz en las decisiones que es lo que ha ocurrido en 2021 y nos tenemos que asegurar que siga en 2021”, remarcó.

Yanina Martínez, secretaria de promoción Turística de la Nación, anunció para septiembre la realización del Congreso Internacional de la Mujer, que será una actividad conjunta con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y demostrar cómo la labor de la mujer impacta en la industria.

A su vez, explicó la puesta en marcha del Programa Promover Turismo que se enfocará en la mejorar de la competitividad de destinos emergentes. “Lo integrará un cluster innovativo para la promoción y en el desarrollo de destinos inteligentes con mucha capacitación”, detalló.

Otro de los puntos que dominó la asamblea fue la actividad social. “No es un turismo pobre para pobres, sino que busca que la gran mayoría de los argentinos puedas acceder a conocer los atractivos del país”, señaló Inés Albergucci, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional y destacó las mejoras en las Unidades Turísticas de Embalse y de Chapadmalal.

Medidas para el sector

En la reunión del consejo se trató la puesta en marcha de un Previaje 2. Explicaron que todavía no están definidos los detalles, aunque adelantaron que tienen la idea de lanzar el mismo programa, por sector o por provincia. Pero que aún no pueden adelantar fechas, ya que será de acuerdo a la evolución.

Asimismo, Lammens confirmó que la semana que viene saldrá el fondo complementario al Repro II: “Será un monto que va a quedar un poco abajo de los ATP, pero se mantendrá hasta mayo y será retroactivo. Está pensado para los lugares donde la economía aún no se reactivó”. Y agregó: “Va a ser un complemento muy importante que va a seguir apoyando a las empresas del sector. Tiene que ver con la iniciativa de mantener vivo a un sector que para nosotros será estratégico para los años que vienen”.

Para cerrar, el funcionario nacional destacó que el turismo tiene una oportunidad enorme. “Vamos a tener un buen año”, concluyó.