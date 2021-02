El Ministerio de Turismo y Deportes provincial y el organismo de promoción local presentaron 52 propuestas para experimentar en el destino.

Ayer por la tarde, en la Casa de Salta, el ministerio de Turismo y Deportes provincial, junto al Instituto de Promoción Turística (INPROTUR) local, presentaron el programa “Aliados Estratégicos”.

En la cita estuvieron presentes Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes de Salta; Nadia Loza, directora ejecutiva del INPROTUR provincial; Gustavo Dimecola, presidente FAEVYT Regional Salta, y Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), entre otros.

El ciclo incluye 52 propuestas turísticas para poder disfrutar de los atractivos que ofrece Salta, como las Fiestas del Milagro, Turismo Rural Comunitario, Mountain Bike Tour Cuesta del Obispo, Trekking Tour Iruya – San Juan, el recorrido de Salta en Bicicleta, Cachi Aventura, el Taller sobre Observación de Aves Yungueñas, Flamencos y Tren a las Nubes – Overland Naturalista, Diario de Motoneta, Cuevas de Acsibi y Laguna Brealito, Expedición 5300°, Vino Divino, Bungee Jumping, Trekking a las Nubes, travesía guiada en canoa, rafting en el Río Juramento, piscinas naturales en las Yungas, descenso en bicicleta por la Cuesta del Obispo, Circuito de la Ruta del Vino, Aves de Salta, turismo comunitario en el Alto Valle Calchaquí, Campamentismo, Caminos del Inca a Caballo, Confín del Mundo Andino, Turismo Religioso y la Experiencia en la Ruta del Vino, entre otros.

“Volver a estar en este ámbito, tener más acercamiento con la actividad, haber pensado un programa específico para operadores con el sector privado de la provincia a través del Instituto Nacional de Promoción Turística local es algo positivo. Fue una decisión clara del Gobierno salteño para poder acompañar a quienes hacen un esfuerzo enorme en la venta, en la comercialización de nuestro destino”, declaró el ministro Peña al inicio del evento.

“El programa ‘Aliados Estratégicos’ creemos que es fundamental ya que suma beneficios para cada uno de los actores involucrados. Queremos armar un programa con 20 aliados estratégicos para construir juntos de alguna manera un futuro a largo plazo, una relación sólida y acompañarlos desde el Estado con todas las herramientas que tenemos a disposición. Ya hemos charlado con algunos de ellos y en los próximos 30 días tendremos más definiciones para lograr cerrar los convenios correspondientes entre el INPROTUR y los operadores. La idea es avanzar en un camino a largo plazo porque estoy seguro que Salta tendrá grandes satisfacciones”, sumó el funcionario salteño.

En paralelo, Peña destacó el rol que cumplen las agencias de viajes: “Son muy importantes para nosotros. Lo he charlado mucho con el presidente de la FAEVYT regional porque hemos tenido que afrontar varios momentos juntos y tratamos de estar cerca para acompañarlos. En la provincia hay casi 160 agencias de viajes, de las cuales su gran mayoría son receptivas aunque hay también emisivas que atraviesan un presente delicado”.

Finalmente, el ministro de Turismo y Deportes de Salta analizó el presente que vive la provincia, aunque aclaró que no hay que dejar ningún espacio para la relajación: “Por suerte venimos de tener una temporada de verano que viene bien, pero el hecho de que hasta ahora no hayamos tenido inconvenientes no significa que los problemas estén resueltos. Tenemos que seguir trabajando fuertemente tal como venimos haciéndolo. Es de suma importancia la unión de todos los sectores para desarrollar una actividad que impacta en 200.000 personas de Salta, con 50.000 empleos de forma directa”.