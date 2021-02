La aerolínea había cancelado todas sus frecuencias del tramo Roma/Buenos Aires hasta abril, aunque en los últimos días postergó su retorno para junio.

Luego de nueve meses de completa inactividad, Alitalia había retomado finalmente la ruta Roma/Buenos Aires el pasado 19 de diciembre. Sin embargo, el 1° de febrero de este año tuvo que dar marcha atrás y anunciar la cancelación de todas las frecuencias programadas para este mes y para marzo. Por lo tanto, la fecha del posible regreso de la aerolínea italiana había quedado pactada para los primeros días de abril.

No obstante, en las últimas horas la compañía confirmó que tampoco operará ese tramo durante abril y mayo, por lo que no volverá a surcar los cielos argentinos, por lo pronto, hasta el 1° de junio.

La decisión se debió a la difícil coyuntura que desató la pandemia, que se tradujo en restricciones de viajes, cierres de fronteras y en una fuerte caída de la demanda.

Cabe recordar que actualmente no se permite el ingreso de extranjeros que no se encuentren dentro del grupo de pasajeros “esenciales”, por lo que la enorme mayoría de los italianos no cuenta con autorización para entrar a territorio argentino.

Los viajeros nacionales sí pueden dirigirse a Italia, pero la obligación de hacer cuarentena y de presentar un test PCR negativo para regresar, sumada a la incertidumbre a nivel internacional y a la diferencia cambiaria, hace que muy pocas personas tomen la determinación de cruzar el Atlántico.