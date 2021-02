Autoridades de la organización recomendaron y a su vez desaconsejaron esta herramienta que es evaluada por múltiples países, incluida Argentina.

El lunes por la mañana, David Nabarro, enviado especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltó la importancia de que en los próximos meses comience a funcionar un certificado de vacunación para los viajes.

Dicha afirmación fue realizada unas horas después de la clásica ronda de prensa que realiza la OMS y de la que participó el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, Michael Ryan.

En sus declaraciones, aseguró: “El comité de emergencias de la OMS no recomienda un pasaporte de inmunización del COVID-19 como requisito para viajar. No hay suficientes vacunas y además no está claro que eviten la transmisión”, remarcó.

Por el contrario, Nabarro analizó que en los próximos meses habrá mucho movimiento: “Se relajarán las restricciones de movilidad, por lo que hará falta algún tipo de certificado de vacunación que, sin duda, será importante”.

“El comité de emergencias de la OMS no recomienda un pasaporte de inmunización del COVID19 como requisito para viajar”.

Ryan, por su parte, si bien explicó que por ahora no lo aconseja sí dejó en claro que a futuro será una opción: “Cuando haya más vacunas del COVID-19 y se sepa más sobre sus efectos en la transmisión, tener un certificado de inmunización será algo que se podrá debatir”.

En cambio, Nabarro señaló que este tipo de herramientas de certificación servirán como método de transparencia de datos para los países frente al coronavirus. “Formarán burbujas para viajar entre territorios en caso de que su tasa de vacunación y restricciones sean similares”, proyectó.

En la misma línea que Ryan, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) manifestó sus dudas con respecto a los llamados pasaporte covid, dada las “insuficientes evidencias sobre la eficacia de las vacunas en la reducción de la transmisión”. Así lo informaron autoridades de esta entidad a la agencia de noticias EFE. Asimismo, aclararon que apoyan los certificados de vacunación que documenten quiénes han sido inmunizados, cuándo y con qué fórmula, pero exclusivamente con “fines médicos”. Aunque sí reconocieron estar a favor de la implementación de medidas que contribuyan a mayor controles por medio de test que permitan el trazado de las cadenas de contagios, el aislamiento de los positivos y las cuarentenas para sus contactos. También incentivaron al uso de mascarillas en espacios cerrados y en abiertos concurridos, y pidieron evitar todo viaje no esencial.

Panorama global

La discusión sobre la implementación de un certificado de vacunación se extiende a muchos de los países en los que el turismo es una actividad primordial para la economía.

En la actualidad, hay tres compañías que ya comenzaron con una prueba piloto para implementar el IATA Travel Pass. Emirates y Etihad fueron las primeras, mientras que en el continente americano, Copa Airlines será la que inaugurará esta herramienta que permitirá que los pasajeros puedan almacenar de manera digital todos los certificados vinculados a su situación sanitaria.

En este sentido, el Gobierno británico anunció en las últimas horas que está dispuesto a facilitar pasaportes de vacunación para viajes internacionales si es exigido por otros países, pero los descarta para uso interno.

Otros países que evalúan esta modalidad son Dinamarca e Israel -que ya está avanzado su proceso de vacunación-.

En el caso de Argentina, según pudo saber Mensajero, FAEVYT y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, analizan incorporar este sistema para mayo o junio, cuando estiman que el 40% de la población mundial esté vacunada. De esta manera, es que proyectan reactivar el turismo receptivo en el país.