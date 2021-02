En el país europeo existe la posibilidad de dejar sin efecto los vuelos hasta que todos los ciudadanos estén vacunados. ¿La alternativa? Un pasaporte sanitario.

El miércoles de la semana pasada, Grant Shapps, ministro de Transporte británico, planteó la posibilidad de que se prohíban los viajes internacionales en Reino Unido.

La decisión quedará sujeta a la voluntad de todos los ciudadanos para vacunarse, y comentó que a futuro podrían implementar un pasaporte sanitario para que la gente pueda viajar de un país a otro con pruebas de haber recibido la inmunización o bien haberse sometido a un testeo previo.

“Ante la posibilidad de que alguien esté escuchando esta entrevista en esta etapa y esté pensando en reservar unas vacaciones en las circunstancias actuales, tenga en cuenta que no puede hacerlo legalmente en este momento”, reconoció el funcionario en un reportaje para el programa Breakfast de la BBC, en referencia a las restricciones vigentes.

“It depends on both the level of vaccination here and critically elsewhere”



On #BBCBreakfast Transport Secretary Grant Shapps is asked when international travel restrictions can be lifted. https://t.co/vvFyGFDINr pic.twitter.com/VOCPEQsgJa