El parque acuático está cerrado desde el 2 de noviembre de 2020, pero ya ultima detalles volver a recibir visitantes a partir del 27 de febrero.

De a poco, una gran parte de los parques temáticos a nivel mundial vuelven a estar operativos, en medio de lo que significa vivir y divertirse en la “nueva normalidad” que generó la pandemia de coronavirus,

En ese marco, Universal Orlando confirmó la semana pasada que Volcano Bay comenzará a recibir a los visitantes nuevamente a partir del sábado 27 de febrero.

Si bien el parque temático está cerrado desde el 2 de noviembre de 2020, las autoridades pudieron avanzar en la reapertura a partir de la implementación de distintos protocolos de salud y seguridad.

A raíz de la necesidad de volver a estar operativos, la compañía de entretenimientos remarcó que las medidas incluyen el control de temperatura para todos los visitantes y miembros del staff, la limitación de la capacidad del parque y las atracciones, el refuerzo de la distancia social, la utilización de estrictas acciones de limpieza y desinfección, y el uso de máscaras faciales dentro de restaurantes y tiendas y al momento del ingreso y egreso del parque. De hecho, los únicos lugares habilitados para no utilizar las coberturas faciales serán los toboganes y las piscinas.

Universal’s Volcano Bay will reopen on February 27th from its seasonal closure. pic.twitter.com/AktzI1YZRa