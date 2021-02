La asociación que los nuclea envió una carta al gobernador de Misiones en la que destacaron que en enero la caída de la temporada rondó el 90%.

Santiago Lucenti, presidente de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Iguazú (AHGAI), presentó un escrito ante el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

En líneas generales, la carta tiene como propósito manifestarle su preocupación por la “acuciante” realidad que enfrenta Puerto Iguazú, y solicitarle apoyo para posibilitar “la subsistencia de la cadena de valor que representan los prestadores hoteleros, gastronómicos y de servicios turísticos en general”.

En el documento, hicieron un resumen del panorama que atraviesa el sector en la ciudad como por ejemplo que la ocupación hotelera de enero rondó el 15%, y que en ese mismo mes en 2020 arribaron al aeropuerto de Iguazú aproximadamente 75.000 personas, mientras que hasta el 21 de enero de este año llegaron 4700. “La caída está en el 90%”, remarcaron.

Más cifras

Yendo a los números del Parque Nacional Iguazú, los representantes de la AHGAI detallaron que en enero de 2020 habían recibido 181.996 visitantes, pero que en igual período de 2021 fueron sólo 16.403, lo cual, “siendo optimistas”, indicaron que llegaría al 80%.

“Por el puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, cruzaron alrededor de 526.000 personas los primeros 15 días de enero de 2020. Este año, lamentablemente está cerrado, representando una caída del 100%”, apuntaron. Y agregaron: “La gran oferta hotelera, gastronómica y demás prestadores turísticos se encuentra ociosa, con más de 10.000 puestos de trabajo en riesgo”.

La realidad del sector

A su vez, en la carta explicaron si bien agradecen los ATP también saben que no les van a dar continuidad desde el Gobierno, por eso indicaron que es imperioso que se encuentre una solución: “Las empresas lamentablemente no pueden hacer frente al pago de los salarios de sus colaboradores en esta situación. El REPRO solo cubre una parte de los mismos, y no todos los establecimientos quizás puedan acceder a él”.

Por otro lado, subrayaron que “urge” la formalización del diferimiento del pago de las facturas de luz para julio, incluyendo la deuda 2020, aclarando que la empresa EMSA a la fecha ofrece un acuerdo de pago a partir del mes pasado.

Con respecto a Ingreso Brutos pidieron que se los exima de las retenciones en las cuentas corrientes, ya que no hay como compensar ese saldo a favor por falta de ventas genuinas.

También solicitaron una línea de crédito en idénticas condiciones a las que se han concedido al sector comercial de Iguazú, es decir, tasa 0%, 12 meses de gracia y 24 meses de plazo. “Esta línea complementaría el programa Pre Compra, que agradecemos mucho y que sería necesaria su continuidad hasta la apertura del puente Tancredo Neves”, analizaron.

Finalmente, hicieron hincapié en que al hablar de vuelos el destino está en “clara desventaja” con respecto a otros sitios como por ejemplo, Bariloche, que recibe hasta 16 servicios diarios, cuando a Iguazú como máximo llegan tres.

De esta manera, pidieron al gobernador su intervención con las líneas aéreas para que, de ser posible, mejoren la oferta de vuelos de manera tal de incentivar la llegada de turistas a la provincia. “Eso ayudaría a bajar las tarifas de los pasajes aéreos, que hoy son excesivas”, especificaron.

De igual manera, insistieron en que creen necesaria una fuerte campaña de promoción para captar a los viajeros de todo el país, ya que, comentaron: “El único mercado posible es éste y ayudaría mucho tener presencia en medios radiales, televisivos y gráficos de alcance nacional, además de redes sociales”.