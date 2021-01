Tras una profunda reforma, el hotel ubicado en República Dominicana volverá a recibir huéspedes bajo estrictos protocolos de salud.

Iberostar comunicó la reapertura de Iberostar Selection Hacienda Dominicus en República Dominicana. El hotel de 5 estrellas de arquitectura colonial está localizado sobre la playa de Bayahibe y ubicado a tan solo 45 minutos del aeropuerto de Punta Cana.

A lo largo del último año, el establecimiento llevó adelante un intenso plan de inversiones con el objetivo de renovar sus instalaciones y continuar ofreciendo un producto acorde a las necesidades de sus clientes y respetuoso con el entorno. Así, el hotel estrena habitaciones, mobiliario, restaurante buffet, restaurante mexicano y Beach Snack e incorpora un nuevo Star Café, así como también un nuevo Star Camp para los más pequeños de la familia. Además, incluye una zona Star Prestige con servicios exclusivos y un completo Spa Sensations. Y algo único: un vivero de corales subacuático.

En concordancia con su programa How We Care, Iberostar sigue reforzando su compromiso con el bienestar de sus huéspedes, empleados y partners. Es por ello que ofrece Travel at Ease, un paquete de asistencia gratuita para atender a los clientes alojados. Incluido en estancias de todos los hoteles hasta agosto de 2021 y en todas las reservas incluyendo las realizadas a través de partners, el servicio engloba pruebas de PCR para quienes presenten síntomas, y la extensión de la estancia sin costo para los casos positivos y sus familias en habitaciones de aislamiento con todas las comodidades necesarias.

Además, si se trata un adulto viajando sólo con niños, se ofrece la posibilidad de que pueda acudir otro adulto acompañante a atenderlos. Entre otros cuidados, estos clientes tendrán seguimiento médico constante, servicio de habitaciones sin contacto, y entretenimiento en la habitación incluyendo actividades de Star Camp.

La compañía implementó nuevos procedimientos tanto en los restaurantes como en el check-in, empleando mascarillas reutilizables o aplicando medidas que favorecen el lavado frecuente de manos. “Iberostar ha antepuesto la calidad como hecho diferencial, la seguridad como clave de la experiencia del cliente y la responsabilidad a través de su compromiso con el cuidado de las personas y del medio ambiente. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades públicas e instituciones sanitarias, ha desarrollado medidas orientadas a cuidar de los empleados y a garantizar la experiencia de cliente”, explicaron desde la cadena