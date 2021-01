Por una amplia mayoría de votos, el actual secretario general de la Organización Mundial del Turismo fue ratificado en el cargo para los próximos cuatro años.

Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), fue elegido ayer nuevamente para continuar en su cargo durante cuatro años más, de acuerdo a la elección que se llevó a cabo en Madrid, en la 113ª reunión del Comité Ejecutivo.

De esta manera, el directivo nacido en Georgia obtuvo 26 de los 33 votos (76%), en lo que significó un triunfo contundente por encima de la candidata Mai Al Khalifa, presidenta de la Autoridad de Cultura y Antigüedades de Bahrein.

La elección y la designación del secretario general se efectúan a través de la reunión del Comité Ejecutivo, que por votación de sus miembros elige a quien “recomienda” para el cargo a la Asamblea General, entidad máxima de la OMT, que lo ratifica formalmente en su plenario, este año programado para septiembre.

