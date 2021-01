Sarah Domenech, gerente de Relaciones Públicas de Disney Destinations, detalló las novedades de los parques temáticos y los cambios que se hicieron en EPCOT.

– El primer ciclo de tutoriales de Disney Destinations estuvo enfocado a la plataforma de Disney Agentes de Viajes, donde podían encontrar todo sobre Walt Disney Resort, Disney Cruise Line y Disneyland Resort. ¿En qué consiste la segunda temporada?

– En esta segunda serie de 36 capítulos vamos a enfocarnos un poco más en los hoteles resort de Walt Disney World. Hay 26 propiedades, pero en algunos de ellos hay villas, diferentes categorías de cuartos, así que a lo largo de este ciclo se podrá acceder a mucha información rápida y virtual que capta la atención de los agentes de viajes. De esta forma, podrán aprender y tener más herramientas al momento de comercializar todos los establecimientos que tenemos para alojar visitantes.

– ¿Con qué se va a encontrar el visitante que tenga la posibilidad de ir a EPCOT?

– Si tengo que citar ejemplos, puedo contarte que hoy por la mañana pudimos disfrutar del Festival de Artes que comenzó el 8 de enero y estará vigente hasta el 22 de febrero. Es un evento que actualmente dispone de su 5ª edición y en él se pueden disfrutar estudios de comidas, las artes virtuales y culinarias y demás. Las escenas son muy importantes aunque es importante adaptarse a la realidad que estamos viviendo por la pandemia de coronavirus. Todos los visitantes deben ingresar con mascarillas y deben respetar el distanciamiento físico. Incluso contamos con distintos actos musicales que antes no se veían en el festival. Yo creo que lo más importante en EPCOT es que está pasando a una transformación histórica del parque. Hay muchas construcciones en mente que tienen como objetivo la innovación de actividades para realizar. En el pabellón de Francia tendremos si Dios quiere la atracción Remy’s Ratatouille Adventure y también tendremos una gran novedad respecto a Guardians of the Galaxy. Hay varias sorpresas que tenemos en mente, por suerte.

– Este año es el 50º aniversario de Disney. ¿Cómo son los preparativos? ¿Podés adelantar algo?

– No me ves porque tengo puesto el tapabocas, pero estoy riéndome mucho porque es la pregunta que todo el mundo nos hace en estos momentos. No hemos hecho ningún anuncio oficial hasta el momento, tienen que estar pendientes, pero sí nos estamos preparando a lo grande para celebrar el 50º aniversario de Walt Disney World Resort. Por supuesto, Magic Kingdom abrió el 1º de octubre de 1971 así que le aconsejo a todos los seguidores que estén muy atentos. Ya se van a enterar a través de nuestro sitio web o mediante nuestro Departamento de Relaciones Públicas.

– Hace un tiempo recuerdo que escribí una nota de la presentación de la nueva página de Instagram @DisneyDestinationsLatam. ¿Qué los motivó a incursionar en esta red específica?

– Hemos visto cómo los agentes de viajes y nuestros consumidores utilizan cada vez más las redes sociales para escuchar y ver los destinos vacacionales. Es una gran herramienta porque, junto con Tik Tok, el aprendizaje es continuo. Añadir esta red social significa tener una plataforma adicional en la que los agentes no solamente reciben tutoriales y tienen la chance de vender las vacaciones, sino que también tienen la posibilidad de enterarse de todas las novedades de los parques temáticos. Es de suma importancia estar al tanto de las últimas noticias y más ante una posible apertura de Disneyland en California y sobre todo cuando los cruceros vuelvan a navegar en el mar. Es una página interactiva en la que pueden hacer comentarios y dejar sus likes con muchas opciones. Genera mucha satisfacción ver que la página es cada vez más exitosa.

– ¿Cuál es el feedback que se genera con los agentes de viajes una vez que tienen acceso a sus capacitaciones?

– En primera instancia están muy agradecidos porque pudimos mantener la comunicación abierta con todos en Latinoamérica. Es una retroalimentación que involucra a distintas partes. Recibimos preguntas, contestamos todos sus mensajes y se genera una interacción muy interesante. Por eso abrimos nuestro canal de Instagram, para estar cada vez más cerca de los agentes de viajes. Es de suma importancia tener una buena comunicación con cada uno de ellos.

– ¿Cuáles fueron los cambios que definieron esta suerte de “transformación” en EPCOT en comparación al parque temático de antes?

– Buenísima pregunta. Cuando comenzó específicamente Disneyland, siempre dije que si había imaginación, los parques nunca serían terminados, porque iban a estar en permanente evolución. Tomamos en cuenta todas las sugerencias de los visitantes porque siempre quieren ver un poquito más, así que estamos cambiando todo lo que se define como el Future World. Ahora habrá distintos mundos, por lo tanto, estará el de celebración, el de Journey, el de Discovery y demás. Ya no solamente habrá una visión futurista, más bien habrá distintos universos paralelos en el que se podrán disfrutar de distintas atracciones que regresarán en 2021 y en los próximos años también. Incluso, cuando la gente ingrese al parque, podrá notar que hay una fuente diferente, que resulta el puntapié inicial de esta nueva transformación. Seguimos evolucionando e imaginando el mundo que Walt Disney tenía en su cabeza.

– ¿Cómo hicieron para llevar a cabo las campañas de concientización con sus empleados? ¿Cómo lograron trabajar con métodos completamente diferentes?

– Fue difícil, porque tuvimos que respetar el distanciamiento social y ya no podíamos brindar tanta magia de cerca como antes. Sin embargo, la compañía se ha destacado por entrenar no solamente a los miembros del elenco que están en los parques y en los hoteles, sino que también se encargó de capacitar al mundo “virtual”. Era de suma importancia alcanzar la conexión digital para finalmente llegar a la emocional de cada cliente y visitante.

– ¿Cuál va a ser la política de aceptación para grupos de quinceañeras?

– En estos momentos no estamos haciendo ninguna acción relacionada con grupos, pero no significa que eso se vaya a cancelar, al contrario. Estamos evaluando todas las posibilidades que están a nuestro alcance mientras vemos el impacto de la pandemia. Tendremos mucha información próximamente, así que hay que estar atentos a las novedades que iremos comunicando.

– Por ultimo, ¿qué mensaje le darías a los agentes de viajes y a los clientes?

Les diría que estén atentos y pendientes de todo lo que estamos haciendo. Tenemos un gran compromiso con la industria de viajes, es lo más importante para nosotros. No queremos perder bajo ningún punto de vista la conexión que tenemos con cada uno de ellos. Estamos aquí muy firmes para ayudarlos a vender las vacaciones de ensueño.