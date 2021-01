Los principales centros emisores durante las dos semanas iniciales de enero fueron Buenos Aires, Misiones, Chaco, Córdoba y Santa Fe.

Si bien desde el Ministerio de Turismo provincial aclararon que es una temporada absolutamente atípica, las autoridades correntinas se mostraron satisfechas por los resultados obtenidos durante la primera quincena de enero. El flujo de pasajeros comenzó a aumentar tras la primera semana del mes y luego siguió mejorando hasta alcanzar la cifra de 1500 visitantes por día.

Se trata de un número más que aceptable, sobre todo si se tiene en cuenta que este año no se desarrollarán la Fiesta Nacional del Chamamé ni el Carnaval, dos de los principales productos turísticos de Corrientes. Según comentaron, las estadísticas invitan a pensar que el crecimiento continuará durante lo que resta del mes.

No obstante, el ministro de Turismo correntino, Sebastián Slobayen, advirtió que aún hay muchos alojamientos que están funcionando con capacidad limitada, mientras que otros directamente prefirieron no abrir. “Entendemos que poner en marcha la actividad, como lo venimos sosteniendo hace varios meses, requiere de un equilibrio y un cuidado de las medidas sanitarias para no incrementar el riesgo de contagios”, dijo en diálogo con El Litoral.

Los principales centros emisores de pasajeros durante la primera quincena de la temporada fueron Buenos Aires, Misiones, Chaco, Córdoba y Santa Fe. Además, se registró un interesante movimiento de habitantes de la provincia.

A partir de los datos difundidos por el área de Promoción e Inversiones Turísticas del ministerio, el 68% de los visitantes concentró su interés en los destinos con balnearios, actividades de pesca y ecoturismo. En ese marco, hubo un buen rendimiento de la capital provincial, así como de Bella Vista, Empedrado, Paso de la Patria, Ituzaingó, Esquina y Carlos Pellegrini.

Slobayen aseveró que hay buenas probabilidades de que el crecimiento continúe en las próximas semanas, apuntalado por el aumento de los servicios de transporte nacional.