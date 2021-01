La medida, anunciada por el ministro de Transporte de ese país, busca prevenir la llegada de la nueva cepa de coronavirus detectada en Brasil.



Hace unas horas, en su cuenta de Twitter, Grant Shapps, secretario de Estado de Transporte del Reino Unido, confirmó que desde hoy (15 de enero), se ha tomado la “decisión urgente” de prohibir las llegadas de viajeros de algunos países de Latinoamérica y de Portugal.

Según explicó el funcionario británico, decidieron establecer esta restricción siguiendo la evidencia de una nueva variante de COVID-19 hallada en Brasil los últimos días.

En el caso de la región, la medida alcanza a Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

“Los viajes de Portugal al Reino Unido también se suspenderán debido a sus fuertes vínculos con Brasil, lo que actúa como otra forma de reducir el riesgo de importar infecciones”, explicó. Asimismo, aclaró que hay una exención para los transportistas, ya que van para permitir el ingreso a quienes trasladen bienes de primera necesidad.

Por otro lado, aclaró que ninguna de estas medidas se aplica a los ciudadanos británicos e irlandeses ni a los nacionales de terceros países con derechos de residencia. Aunque, especificó: “Los pasajeros que regresan de esos destinos deben autoaislarse durante 10 días”.

Además, anunció que van a eliminar de la lista de destinos seguros a Qatar y Bonaire, por lo tanto, desde las 4 de la mañana del sábado 16 de enero, cualquier persona que llegue a Inglaterra desde esos sitios deberá aislarse.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3