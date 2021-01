INDEC publicó las cifras del ETI que estima 7400 llegadas de turistas no residentes, una disminución interanual de 97,2%.

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) está suspendida temporalmente desde marzo de 2020 cumpliendo con las recomendaciones vigentes del Ministerio de Salud de la Nación. Para su evaluación se utilizan para las estimaciones los datos provistos por la Dirección Nacional de Migraciones.

Asimismo, aclararon que debido a la imposibilidad de una caracterización y cuantificación acertadas, producto de la ausencia del operativo de campo, las cifras del turismo receptivo y emisivo pueden incluir una proporción de viajeros que se trasladan por motivos distintos a los turísticos o que, por su condición de residencia, no deberían estar incluidos.

Yendo a los datos, en noviembre de 2020 se estimaron 7,4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, cifra que presentó una disminución interanual de 97,2%. En los once meses transcurridos del año, se calcularon

679,1 miles de llegadas de turistas no residentes, la cifra registró un descenso interanual de 75,4%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,9% de los arribos, con una baja interanual de 75,0%.

Por su parte, las salidas al exterior alcanzaron un total de 28,6 mil turistas residentes, cifra que registró un descenso interanual de 89,3%. En los once meses transcurridos de 2020, las salidas totalizaron 852,6 miles

de turistas residentes y acumularon una caída interanual de 77,0%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery representaron el 81,8% de las salidas de turistas residentes,

con una disminución de 77,0% respecto al mismo período del año anterior.

“El saldo de turistas internacionales en noviembre resultó negativo en 21,3 mil para toda la vía aérea internacional. Mientras que el correspondiente a los turistas en el período enero-noviembre fue negativo en 173,6 mil”, cierra el informe.