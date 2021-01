La naviera precisó que, en principio, no volverá a navegar hasta el 30 de abril, salvo algunos viajes por Asia.

A través de un comunicado, Royal Caribbean informó que extenderá la suspensión de sus operaciones hasta el 30 de abril, medida que han tomado a la espera de un “regreso saludable y seguro” tanto para los pasajeros como para las tripulaciones de sus cruceros, además de las comunidades que son visitadas. De esta manera, el enunciado aclara: “A medida que trabajamos en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y las autoridades gubernamentales de todo el mundo hacia este objetivo compartido, estamos extendiendo la suspensión de ciertos viajes para nuestras líneas de cruceros”.

Así, la suspensión de los viajes dispuesta por la compañía incluye al Spectrum of the Seas que tenía fecha entre el 16 y el 18 de febrero, pero excluye al Quantum of the Seas, exclusivo para residentes de Singapur, que se mantiene operando en el país asiático con la certificación CruiseSafe del gobierno local. La misma asegura que Ocean Getaways, de tres y cuatro noches, cumple con los requisitos completos de salud y seguridad.

Con respecto al Celebrity Cruises, la pausa en las actividades hasta el 30 de abril incluye el viaje transatlántico del Celebrity Apex que estaba programado para el 1° de mayo. Asimismo, las salidas del Celebrity Edge y Celebrity Constellation por Europa y cruzando el Atlántico que tendrían lugar entre mayo y octubre fueron definitivamente cancelados. Finalmente, Silversea prolongará la suspensión hasta el 1° de abril y Azamara, hasta el 30.