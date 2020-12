El informe de la asociación que reúne a las empresas de cruceros grafica el impacto económico de la industria, las nuevas tendencias y las proyecciones para 2021.

Un nuevo documento elaborado por Cruise Lines International Association (CLIA) reveló que, a pesar de la crisis sanitaria que aún golpea al turismo mundial, dos de cada tres navieras están dispuestas a viajar en 2021 y, además, un 58% de lo viajeros que nunca han hecho un crucero tienen en mente llevarlo adelante en los próximos años.

Kelly Craighead, presidente y CEO de CLIA, afirmó: “Para la comunidad de cruceros no se puede negar que 2020 no fue el año que anticipamos. Aún así, la industria no perdió tiempo en ajustar el rumbo para abordar los desafíos que tenemos ante nosotros. Con el fin de año, nos complace compartir el informe de CLIA 2021 que destaca los pasos extraordinarios que la comunidad tomó con el propósito de desarrollar e implementar protocolos mejorados de salud pública para mantener a las personas primero, mientras continúa enfocándose en la innovación y las prácticas de turismo responsable que hacen de los cruceros la mejor manera de experimentar el mundo”.

Además, el informe incluye el Análisis de impacto económico global de 2019, el cual muestra el crecimiento que ha tenido la industria y cómo impactó en la economía internacional antes de la llegada de la pandemia. El sector mantuvo 1.166.000 puestos de trabajo que equivalen a 50,53 mil millones de dólares en sueldos, y 154,5 mil millones de dólares de producción total en todo el mundo.

Asimismo, exhibe que los pasajeros gastaron 385 dólares en las ciudades portuarias previo a abordar un crucero y 100 dólares en cada destino durante el trayecto. Sin embargo, en 2020, año que se vio afectado por el COVID-19, cada día de la suspensión provocó pérdidas industriales directas e indirectas de 2.500 puestos de trabajo.

Por otro lado, la organización prevé que en 2021 debuten 19 nuevos barcos oceánicos,lo que dará como resultado un total de 270 embarcaciones en funcionamiento para fin de año. En el futuro, la flota contará con protocolos de seguridad para la reanudación de las operaciones diseñados para ayudar a proteger a los pasajeros, la tripulación y los destinos.

“2020 fue un año diferente a cualquier otro y estoy orgulloso de cómo nuestra industria se ha unido para capear esta pandemia sin precedentes. De cara al 2021, sé que los cruceros están ansiosos por zarpar una vez más, al igual que nuestra industria está ansiosa por poner a la gente a trabajar y crear experiencias inolvidables para nuestros valiosos huéspedes”, señaló Adam Goldstein, chairman de Clia.