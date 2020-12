Trabajadores del sector marcharon desde Suipacha 1111 y pidieron, entre otras cuestiones, que se extienda el ATP por 180 días.

Bajo el lema “Turismo somos todos”, cientos de profesionales del sector, como agencias minoristas, operadores mayoristas, hoteleros, gastronómicos, guías y transportistas, se convocaron en las puertas del ministerio para reclamar por la extensión del ATP por 180 días, la asistencia no reembolsable a titulares de pymes y la reducción de alícuotas al impuesto sobre créditos y débitos.

Los trabajadores se movilizaron hacia el Obelisco, pasando por míticos epicentros del turismo nacional, como lo son el Teatro Colón y Tango Porteño. “Fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en volver a abrir”, fue una de las frases que más resonaron en el recorrido. Una vez ubicados en la Plaza de la República, una pareja de bailarines de tango deslumbró con un pequeño número y se llevó todas las miradas de la gente que pasaba por el lugar.

Al llegar a Plaza de Mayo, donde los manifestantes finalizaron su reclamo de cara a la Casa de Gobierno, Ana Chiesa, de Smart Travel, comentó las conclusiones que obtuvieron luego de presentar el petitorio a las autoridades: “Nos atendieron bien predispuestos, nos escucharon. La persona que nos recibió no es la que tiene el poder de decisión, pero entendió cuál era la problemática. Sabemos que la situación sanitaria no es responsabilidad del Ministerio, pero nosotros necesitamos que siga el ATP para seguir subsistiendo y que todas aquellas agencias de guías y unipersonales que no han recibido ninguna asistencia, que sean alcanzadas por la asistencia, porque figura en la ley y necesitamos que la pongan en práctica. La ayuda tiene que llegar a todos porque se nos viene un año muy difícil”.

“Él tomó nota de todo. Hablamos de la reducción de la alícuota, tamibén del impuesto, de las cargas patronales y de todo lo que está en el petitorio. También consultamos por el Previaje, si existía la posibilidad de que hubiera una extensión. Nos dijeron que está muy difícil, pero nos escucharon, que era lo que nosotros queríamos. Dejamos el petitorio y veremos qué pasa” , agregó.

Finalmente, Marcelo Capdevila, director en Grupo GEA Latam, agregó: “Respecto al Previaje, dieron como justificación que como el presupuesto termina el 31 de diciembre, la partida económica queda caduca y se dirige a otros sectores. Con el tema del ATP puede llegar a haber una solución. Como hicieron con los hoteleros, que no se llame ATP, sino que tenga otra figura”.