La aerolínea low cost le pidió autorización al Gobierno nacional para reanudar sus operaciones desde El Palomar hacia 12 destinos del país.

Las idas y vueltas con respecto al regreso de Flybondi inició otro capítulo esta semana debido a que la aerolínea low cost le envió un pedido de autorización al Gobierno nacional para reanudar las operaciones desde el aeropuerto ubicado en El Palomar el próximo 9 de diciembre. La intención sería volar hacia 12 destinos argentinos.

¿Qué ocurrirá ahora? Es una completa incógnita, ya que la firma tuvo que aplazar su retorno en dos oportunidades debido al conflicto que existe con las autoridades aeronáuticas en torno a la habilitación de El Palomar para albergar vuelos regulares de pasajeros. Cabe recordar que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) le recomendó a ANAC no permitir las operaciones desde esa terminal porque no se habían adoptado medidas y procesos “con el fin de atender la mentada demanda en condiciones de seguridad”.

La disputa, que se extiende desde octubre y que ya llegó a la vía judicial, aún no encontró una solución. JetSmart, la otra empresa que operaba desde allí, acordó retomar sus vuelos de manera momentánea desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. No obstante, Flybondi se mostró inflexible y aseguró que no había otra alternativa que trabajar desde la terminal low cost.

En este contexto, según le confirmaron a Mensajero fuentes de la aerolínea, la solicitud que se envió es para volar a partir del próximo miércoles hacia Mendoza, Puerto Iguazú, Bariloche, Jujuy, Neuquén, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Posadas, Trelew y Santiago del Estero. Ahora resta saber si el Gobierno nacional finalmente accederá a permitir los viajes desde El Palomar.