El vocero de CELADI, Gustavo Gaona, explicó a Mensajero cómo definen el cronograma de operaciones de acuerdo a lo que les va habilitando cada provincia.

Hace un mes que salieron las autorizaciones del Gobierno nacional para que se comience con el regreso de los vuelos y el transporte terrestre de larga distancia.

Pero las resoluciones, a su vez, indicaban que tanto empresas como provincias debían ponerse de acuerdo en la cantidad de frecuencias y requisitos de acceso para cada prestación.

“Hoy por hoy las provincias definen, primero si podemos ingresar y después qué requisitos nos piden a nosotros y a los pasajeros, y hasta qué porcentaje de frecuencias podemos hacer”, detalló Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Colectivos de Larga Distancia (CELADI).

Este no es un dato menor, ya que el Gaona explicó, que, por ejemplo, “en Ciudad de Buenos Aires les pusieron un máximo de 210 frecuencias semanales, antes de la pandemia nosotros podíamos llegar a operar 1500 servicios diarios”. Esto limita desde el principio el desarrollo de las operaciones. Asimismo, resaltó que no es la misma realidad en todo el país: “Mendoza nos dijo que en función de la demanda pusiéramos la cantidad de servicios que necesitemos”.

A su vez, confirmó que actualmente ya hay nueve provincias que determinaron que el único requisito de ingreso será el permiso de circulación, es decir, no será necesaria la presentación de hisopados o test rápidos. “Pero hay otras que sí lo están pidiendo”, aclaró.



En este sentido, puntualizó en que él cree que una vez que en diciembre se inaugure la temporada y se autoricen a que se realicen los viajes turísticos y por lo tanto se dé una “libertad” de ingresos de los pasajeros se procederá a una unificación de criterios, y que por eso es que aún no hay una gran demanda. “Esa realidad sería fundamental para que se amplíe la cantidad de frecuencias”, resaltó.

Al ser consultado por cuáles eran las jurisdicciones que por ahora manifestaron que no recibirán transporte terrestre, respondió que Formosa no dijo que no, pero que todavía son “cuidadosos”. “Todavía algunas no comenzaron a prestar los primeros servicios, como Corrientes y Entre Ríos, pero sabemos que dentro de poco lo van a hacer. El tema es que más allá de la provincia, son algunos distritos los que mantienen la precaución.

Con respecto a los protocolos, detalló que las series de reglamentaciones que son de caracter nacional y avaladas por el Ministerio de Salud están funcionando muy bien.

“Por ejemplo, al personal de conducción, antes de empezar cada viaje se le toma la temperatura, tienen declaraciones juradas. Se mantienen mucho más alejados de los pasajeros que antes. Por supuesto, el barbijo y el tapaboca, y además no hay contacto en papel”, detalló.

Asimismo, puntualizó en que tienen algunas limitaciones en cuanto a la ocupación, de entre un 60 y un 77%.

“Ahora hay que ver que provincias piden los test rápidos, quizás se le complique al pasajero. Cuando empiece la temporada la gente va a elegir de acuerdo a los requisitos”, analizó.

También explicó que ellos no ejercen un control sobre los pax en cuanto a los requisitos que solicita cada destino, pero sí cumplen un rol de comunicación: “Estamos atentos a la cuestión en las terminales, nos pasó que en Misiones 10 pasajeros no subieron porque tenían el PCR hecho con mucho más tiempo de anticipación que el requerido. Nuestro rol es de comunicación, no de control”.