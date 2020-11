El Gobierno nacional busca captar a los viajeros brasileños de cara a la temporada invernal con descuentos de hasta el 40% en los cinco destinos de nieve del país.

El verano aún no comenzó, pero Argentina decidió no perder tiempo y planificar lo que será la próxima temporada de nieve 2021. Por eso, hoy al mediodía se llevó a cabo la presentación de Snow Plus, una campaña ideada por INPROTUR para captar al mercado brasileño con este producto que ofrece muchos destinos de la Patagonia y de la región cordillerana del país.

En resumen, la iniciativa del Gobierno nacional consiste en atraer a los pasajeros del país vecino con descuentos de hasta el 40% en reservas en centros de esquí. Se trata de un beneficio económico más que interesante, ya que los clientes obtendrían una reducción de la tarifa final cercana a la mitad.

Si bien los brasileños podrán gozar de este beneficio comprando de manera directa en los diferentes centros de esquí argentinos o adquiriendo paquetes a través de agencias de viajes, cabe resaltar que Aerolíneas Argentinas está ofreciendo un producto con tarifas flex para viajar a estos destinos. Estará disponible hasta diciembre e incluye a La Hoya, Las Leñas, Catedral, Caviahue, Cerro Bayo, Perito Moreno, Chapelco y Cerro Castor. “Sabemos del potencial del destino y el producto que estamos ofreciendo hará que podamos retomarlo. A partir de marzo el Aeroparque Jorge Newbery va a estar operativo, por lo que esta propuesta será con una mejor conectividad”, explicó Fabian Lombardo, director comercial de la compañía de bandera.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dijo estar muy contento de “poder empezar a ver la luz al final del túnel”. “Este año fue dramático para el sector, en Argentina y en el mundo. Acá logramos sostenerlo a través de una inversión muy grande que incluyó al programa Previaje. Un formato muy similar está aplicando INPROTUR con estos descuentos del 40%. Esto nos posiciona en un buen lugar en el mundo, porque tenemos una ventaja competitiva en cuanto a los productos y también con el precio”, agregó.

En tanto, Ricardo Sosa, secretario ejecutivo de INPROTUR, destacó el trabajo mancomunado entre los sectores público y privado: “Trabajamos codo a codo. Logramos concretar esta campaña que va a comenzar con material audiovisual específico y que está pensada tanto para el segmento empresarial como para el público final”.

También participó de la presentación el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, quien se mostró muy expectante por esta propuesta del Gobierno nacional: “Es una alegría poder ser parte de esta iniciativa que representa a uno de los productos más importantes para los brasileños, como lo es la nieve. Esto nos pone muy ansiosos y con ganas de llegar a las vacaciones de invierno. Seguramente para ese momento ya tendremos el tema de la vacuna solucionado. Los centros de esquí están preparados para convivir con un esquema de protocolos”.