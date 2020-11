La fotógrafa neuquina Alejandra Melideo cautiva con su arte a través de la cuenta Visit Argentina, en las redes sociales de INPROTUR.

En una nueva edición de Argentina Lovers, una de las principales estrategias digitales que el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) lleva adelante en sus redes sociales, la fotógrafa Alejandra Melideo muestra los paisajes y emociones que ha sabido capturar.

La artista oriunda de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, no sólo tiene la capacidad de obtener grandes imágenes de la región, sino también transmitir versatilidad al momento de tomar la cámara: “Trabajo como fotógrafa desde los 20 años, casi sin pretender serlo. Comencé a sacar fotos y me di cuenta de que era lo único que quería hacer. Y cada vez más fue lo único que hice. Me formé como autodidacta, con algunos cursos pequeños y grandes maestros”.

Alejandra compartió en la cuenta de Visit Argentina en Instagram, Facebook y Twitter imágenes impactantes de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conocida como la ciudad del Fin del Mundo. Laguna Esmeralda, el glaciar Albino, los pingüinos, el canal Beagle y el icónico Faro Les Éclaireurs son algunas de las grandes postales que le dejó a INPROTUR para promover un destino fundamental del turismo argentino, así como también para notar su increíble calidad de trabajo.

Por su parte, el Instituto invitó a los viajeros a ser los próximos protagonistas de Argentina Lovers enviando un mail a la cuenta socialmedia@argentina.travel, para que Visit Argentina se encargue de la difusión.