La iniciativa se llevaría a cabo en la Universidad de Tucumán e incluiría una Licenciatura en Turismo y un posgrado especializado en el área digital.

En diciembre de 2019 se elevó una nota forma al rector de la Universidad Nacional de Tucumán para poner en conocimiento la intención de crear la primera escuela superior de turismo en esa casa de estudios.

El proyecto en sí, explica el Licenciado en Turismo Roberto Leguizamón -uno de los integrantes del comité interdisciplinario compuesto por nueve profesionales que están dando forma a la propuesta- contempla cuatro áreas: investigación y desarrollo, reunión y convenciones, académica y una administrativa. Dentro del espacio académico es que se incluye una Licenciatura en turismo, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras o como anexo; y un posgrado de una especialización en turismo digital. La primera es la que ya está presentando y para la segunda van a esperar a avanzar en las conversaciones.

“Básicamente es una innovación porque se da en el marco de una institución pública y gratuita, actualmente se encuentra ejecutada en dos partes. Una por medio del rectorado y otra en la facultad de filosofía y letras, que es el contexto que se promueve en emplazar dichas carreras”, detalló Leguizamón, quien actualmente reside en España pero nació en San Miguel de Tucumán.

Al referirse al estado en el que se encuentra la respuesta por parte de la institución académica aclaró que, a causa de la situación sanitaria, se encuentra en suspenso.

Aunque, comentó que ya tuvieron conversaciones con algunos directivos de la institución y externos, como el ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer. “Me brindó su apoyo e información para desarrollar la investigación, además me dio su acompañamiento para convenios que se puedan firmar con diversas instituciones”, adelantó.

“Sería algo trascendente para la sociedad tucumana, porque para acceder a estas formaciones superiores tienes que pagar en instituciones privadas o desplazarse de su lugar de residencia en algunos casos. Entonces se atiende a esta necesidad del pueblo y fomenta la continuidad de la formación superior con convenios bilaterales con universidades de otros países”, destacó.

Los antecedentes

Leguizamón explicó que en Argentina está la Facultad de Turismo, de la Universidad Nacional del Comahue, la Escuela Universitaria de Turismo-Carreras de la Universidad Católica de Salta y la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba, pero no proponen lo mismo que el proyecto que están desarrollando. “Apuntamos a distintas áreas complementarias a la carrera. Proponemos un espacio de investigación que actualmente no existe. Brindaríamos material y apoyo científico para desarrollar análisis y de programas y proyectos turísticos para organismos públicos y privados”, puntualizó. E indicó que buscan darle un sentido de pertenencia a la actividad que hoy se la ve como algo frívolo y comercial y no como un estudio científico.

Armado curricular

El proyecto presentado, explicaron, se diferencia en que los puntos incluidos en el esquema de estudios apunta a cubrir las necesidades del sector: “También ofrecemos un sistema de prácticas desde el minuto cero, con lo cual se otorga no solo conocimientos técnicos, sino también experiencia para potenciar a futuro a un buen profesional de turismo. La idea es crear un profesional de turismo que pueda operar con mucha eficacia dentro del sector. Además brinda opciones de extensiones universitarias para desarrollar ponencias, ferias, disertaciones e intercambios, entre otros”.