Matías Lammens y el secretario ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa, dijeron que este mes habrá otros destinos habilitados para recibir a pasajeros regionales.

Pasaron casi dos semanas desde que se permitieron los ingresos por vía aérea para los pasajeros provenientes de países limítrofes, con el objetivo de reiniciar lentamente el turismo internacional en Argentina. Ahora, con una situación sanitaria que sigue mejorando, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; y el secretario ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa, adelantaron que con el correr de las semanas se habilitará a otros destinos para recibir a viajeros regionales, quienes hoy sólo pueden recorrer el Área Metropilitana de Buenos Aires.

“Durante estos primeros días la apertura funcionó bien. Tenemos reportes diarios de lo que está ocurriendo con los turistas que llegan desde Brasil y Uruguay. La primera semana no tuvimos muchos arribos por una cuestión lógica, pero vemos un incremento exponencial semana a semana. Creemos que están dadas las condiciones para que, en una segunda etapa, los pasajeros puedan visitar no sólo Buenos Aires, sino también Bariloche, El Calafate o Cataratas del Iguazú. También estamos avanzando con otros destinos que no son tan conocidos como productos en otras partes del mundo. Estamos trabajando para abrirlos en el transcurso de este mes”, sostuvo Lammens durante una conferencia de prensa.

A su vez, aseguró que el regreso de los viajes internacionales es “una gran noticia” y que lo conversó personalmente con el presidente Alberto Fernández. “Creemos que va a ser una muy buena temporada a pesar de las complicaciones. Estamos con expectativas de recibir a muchísimos turistas de países hermanos de la región”, dijo el titular de la cartera de Turismo y Deportes, quien explicó que proyectan alrededor de 100.000 arribos al país entre noviembre y diciembre, con un impacto económico estimado de 200 millones de dólares.

También adelantó que están trabajando para extender los beneficios del plan Previaje a los extranjeros: “Es algo que estamos evaluando y es una posibilidad concreta. tenemos la voluntad de implementarlo a partir del año que viene”.

Por otro lado, se refirió a la importancia que tuvieron el dinero y el tiempo invertido en la capacitación de los recursos humanos del sector y comentó que, por ahora, no están analizando liberar las restricciones en los cruces fronterizos terrestres: “Esa es una decisión que postergamos porque lo que nos permite el tráfico aéreo es ir midiendo el flujo. En los pasos terrestres eso es mucho más difícil. Igualmente, en el último decreto evaluamos habilitar algunos”.

En tanto, Ricardo Sosa hizo mención a la programación de vuelos internacionales y a la posibilidad de que varias líneas aéreas vuelvan a operar o incrementen frecuencias en el corto plazo: “Sky Airline nos confirmó que aumentará a una frecuencia diaria a partir de diciembre, al igual que JetSmart y Boliviana de Aviación. Paranair también pasaría a un vuelo por día desde el próximo mes. Aerolíneas Argentinas informó que los tres vuelos semanales a San Pablo se convertirán en uno diario dentro de dos semanas y en dos por día a partir de enero. También se sumarán Río de Janeiro, con tres semanales y desde enero con una operación diaria, y Salvador de Bahía”. En cambio, el regreso de Gol quedará supeditado a la finalización de los trabajos de remodelación de la pista que se están llevando a cabo en el Aeroparque Jorge Newbery y que culminarían en marzo. De igual modo, el secretario ejecutivo del INPROTUR aclaró que “el Gobierno nacional está trabajando para que la reapertura se dé lo más rápido posible”.

Lammens destacó que Argentina tiene la voluntad de recibir a los cruceros, pero que aún están terminando de delinear los requisitos que les solicitarán a los pasajeros que lleguen por esa vía. Por último, aseguró que, si bien no está definido, “la intención es que el aeropuerto de El Palomar continúe”. También afirmó que “la operación de las low cost está asegurada” y que sería mucho más cómodo para los extranjeros si esas compañías mudaran su operación al Aeroparque Jorge Newbery, ya que desde allí podrían conectar con cualquier otro punto del país. “Las low cost van a seguir, es una decisión política del Gobierno nacional. Incluso pueden hacerlo desde una terminal más favorable”, completó.

Por último, el ministro señaló que la decisión de Uruguay de cerrarse al turismo durante el verano beneficiará al país, ya que “muchos de los argentinos que históricamente se fueron a Uruguay, este año terminarán eligiendo destinos del sur argentino”.