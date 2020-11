La Municipalidad de Iglesia confirmó que el viernes 6 de noviembre se hará una prueba piloto con estrictos protocolos.

Luego de que el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan habilitara los viajes internos en el departamento de Calingasta, la provincia finalmente tendrá otra localidad habilitada en lo que refiere a la actividad turística. Se trata de Iglesia, ubicada en el noroeste de San Juan.

Según indicaron desde el municipio, la reapertura de Iglesia como destino turístico será una prueba piloto y su continuidad dependerá de sus resultado. En la etapa inicial de reapertura de la actividad se habilitarán un total de 600 permisos para turistas de cara al fin de semana del 6 al 8 de noviembre, en la franja horaria de 8 a 20 horas.

Entre los requisitos, es importante remarcar que los visitantes deberán contar con una constancia de testeo rápido, hisopado o PCR negativo por vehículo, y no puede superar las 24 horas de anticipación. Incluso, deberán tramitar el permiso para turismo interno que se descarga en www.permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar.

A su vez, los comercios estarán habilitados entre las 8 y las 21 horas, mientras que los establecimientos gastronómicos que no se manejen con la modalidad take away podrán ocupar hasta un 30% de su capacidad en el interior y un 40% de su capacidad en el exterior con cuatro comensales por mesa como máximo.