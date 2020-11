Además, la cadena lanzó Travel at Ease, un paquete de asistencia para atender a aquellos huéspedes que presenten síntomas de COVID-19.

La cadena hotelera española continúa con su calendario de aperturas y anunció el regreso a la actividad de sus establecimientos Iberostar Cozumel e Iberostar Grand Paraíso en México, así como también Iberostar Costa Dorada en República Dominicana, con los cuales llegó al 50% de su portafolio del continente operando normalmente.

Desde Iberostar explicaron: “Estas aperturas llegan acompañadas de verdaderas experiencias de seguridad hacia los huéspedes con el lanzamiento de Travel at Ease, que se unen a las más de 300 medidas preventivas implementadas como parte de su programa How We Care”.

Travel at Ease es un paquete de servicios dentro del establecimiento que se incluye en las reservas en los hoteles de México, Jamaica, República Dominicana y Brasil hasta agosto del 2021. El mismo está diseñado como un complemento para los seguros de viaje de los touroperadores que acompañan a Iberostar. La cadena desarrolló este programa de servicios de asistencia extra para atender a los clientes alojados que presentaran síntomas de COVID-19 durante su estadía.

Travel at Ease incluye servicios como: pruebas de PCR para quienes presentan síntomas y la extensión de su estancia sin costo para los casos positivos y sus familias en habitaciones de aislamiento. A partir de este programa, los viajeros contarán con un seguimiento médico constante, servicio de habitaciones sin contacto y un kit de limpieza con productos biodegradables. Además, en el caso de salida anticipada, se reembolsará la reserva de forma completa.

“A través de Travel at Ease, Iberostar refuerza su compromiso de proteger el bienestar de sus clientes y empleados complementando las más de 300 medidas de higiene y seguridad sanitaria de How We Care desarrolladas con el apoyo de un Consejo Asesor Médico, y que contemplan medidas como: limitación de la ocupación de los hoteles, mayor distancia entre hamacas y mobiliario, ‘single touch buffets’ con una oferta gastronómica diferencial que reduce el desperdicio de alimentos y touch-less experience con la App o mediante el E-concierge 24 horas”, explicaron desde la compañía.