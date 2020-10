En paralelo, los trabajadores de ANAC en Buenos Aires confirmaron que harán una caravana al Aeropuerto de Ezeiza “con afectación de las operaciones”.



En las últimas horas, el ministro de Transporte, Mario Meoni, firmó la Resolución 243 que será publicada mañana en el Boletín Oficial, dando comienzo a la etapa de vuelos regulares. Así lo confirmaron a Mensajero desde la cartera nacional.

De esta manera, se autoriza a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a aprobar las programaciones de vuelos internacionales presentadas por las diferentes compañías aéreas que operan en el país, con lo que, tras la habilitación de los vuelos de cabotaje, a partir de este viernes, todos los servicios aéreos vuelven a ser regulares.

Por su parte, desde ATE-ANAC se mostraron “muy preocupados por la situación del organismo de cara al regreso de los vuelos”. Marcelo Belelli, delegado de la entidad explicó que no hubo ningún tipo de solución sobre los aspectos que vienen planteando y que el Aeropuerto de Ezeiza “está trabajando a medio camino porque no tiene la sanidad completa”. “Condicionando de forma grave la llegada de servicios internacionales. Seguimos reclamando que haya un ámbito de trabajo para avanzar con cuestiones salariales y operativas. Hay aeropuertos en los que se programan vuelos pero no llegan porque no está la estructura adecuada”, consideró Belelli.

De esta manera, informaron que el 6 de noviembre van a realizar una caravana al aeropuerto de Ezeiza, además de asambleas en todo el país. “Esta medida puede afectar el normal desenvolvimiento de las operaciones aéreas, lamentamos tener que transitar esta situación pero nos ponen en conflicto”, remarcó.