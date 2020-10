Cuatro operadores mayoristas le dijeron a Mensajero que hay muchas consultas, pero que la tasa de concreción es de apenas un 25%.

El lanzamiento del programa Previaje fue muy bien recibido en todo el sector. No hubo ni un prestador que no lo elogiara por su audacia, por la enorme inversión que supone de parte del Estado y por su originalidad. Sin embargo, a tres días de que finalice la pre compra para viajar en enero y febrero (a partir de noviembre se podrán adquirir viajes con este beneficio, pero para salidas a partir de marzo de 2021), el nivel de ventas se mantuvo muy por debajo de lo esperado.

Así se lo aseguraron a Mensajero altos ejecutivos de cuatro operadores mayoristas que están comercializando paquetes a destinos nacionales. Uno de los que se refirió a esta situación fue Claudio Palacios, director de Juliá Tours, quien explicó que están teniendo muchas consultas, aunque el nivel de concreción de las ventas es de apenas un 25%: “Todavía hay muchas personas que tienen temor. Esta promoción empujó a que haya más consultas, pero el cierre de las operaciones es menor a la expectativa que teníamos. Hay entusiasmo por viajar, pero la gente no es tonta y no quiere concretar un viaje si no está completamente segura de que lo podrá hacer“. No obstante, remarcó que “la idea es positiva y empujó”.

Carlos Alonso, presidente de Tucano Tours, fue en la misma línea y calificó al plan como “muy bueno”, aunque resaltó que “se vendió poco”. “Es algo que ayuda. No es la solución, pero como puntapié inicial sirve”, agregó.

En tanto, Guillermo Cristiani, titular de Delfos, le comentó a este medio que las ventas fueron escasas “porque la gente está con muchas dudas, sobre todo con el tema de si podrá viajar e ingresar a la provincia a la que se dirige“. Según los cuatro ejecutivos, el principal obstáculo para que Previaje sea un éxito es la ausencia de un protocolo unificado para todos los distritos del país. “Hay muchas preguntas en ese sentido. El cliente también quiere saber qué es lo que pasará con su viaje si alguna provincia decide cerrar. Igualmente, esto recién comienza y creo que se generará más confianza con el correr de las semanas. Sería importante que se dé más tiempo de venta”, agregó Cristiani.

Por su parte, Alonso coincidió con el presidente de Delfos y dijo que “la gente está esperando que no haya más inconvenientes en las provincias”. A su vez, Damián Esersky, socio gerente del operador mayorista Soles, fue contundente: “Para mí es muy simple, hasta tanto no sepa adónde va a poder ir y de qué manera, el pasajero no va a concretar. Es muy poco lo que se está moviendo. Es un buen plan, pero creo que lamentablemente va a quedar en un fracaso”.