La aerolínea comunicó que denunciará penalmente y que prohibirá el ingreso por cinco años a turistas que no cumplan con los requisitos sanitarios para abordar.

La noticia de que una persona infectada con COVID-19 abordó un avión de Aerolíneas Argentinas y logró viajar desde Buenos Aires a Posadas invadió las redes sociales y causó estupor en el público. Por eso, ante la gravedad del hecho, la compañía de bandera les envió una dura advertencia a todos los pasajeros que intenten eludir los controles sanitarios para subirse a una aeronave.

En ese marco, la firma comunicó que denunciará penalmente a los turistas que incurran en cualquiera de estas prácticas, como presentarse para volar con un certificado positivo de COVID-19 o entregar documentación adulterada.

Información importante para nuestros vuelos. pic.twitter.com/G00zjE44nn — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) October 27, 2020

No obstante, el aviso no terminó allí. AR también informó que los que no cumplan con los requisitos serán incluidos dentro de la lista de pasajeros disruptivos y se les podrá imponer una prohibición de hasta cinco años para viajar en cualquiera de los vuelos de la aerolínea.

Hace menos de una semana retomamos la operación regular de @Aerolineas_AR y, aunque parezca difícil de creer, hemos tenido dos casos de pasajeros que se presentaron para volar con certificado de Covid-19 POSITIVO. Ante esta situación, queremos informar lo siguiente. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) October 27, 2020

El presidente de Aerolíneas Argentinas utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su indignación por el grave hecho ocurrido el martes por la mañana: “Hace menos de una semana retomamos la operación regular y, aunque parezca difícil de creer, hemos tenido dos casos de pasajeros que se presentaron para volar con certificado de COVID-19 positivo”. Además, señaló que la prohibición de abordar vuelos de la empresa por cinco años también recaerá sobre aquellos que no cuenten con el certificado PCR negativo para ingresar a las provincias que así lo exigen y se nieguen a realizarse el análisis en el aeropuerto de destino.