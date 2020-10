Representantes de Club Med, junto a Aerolíneas Argentinas y TTS Viajes, explican cuáles son los puntos relevantes de un plan para esta temporada.

Seguramente, por estos días, los agentes de viajes se estén enfrentando a cientos de preguntas de pasajeros que quieren viajar pero tienen dudas en cuanto a diversos aspectos como seguridad y flexibilidad de cada salida.

En esta nota, representantes de reconocidas empresas turísticas brindan algunas herramientas para ayudar en el proceso.

Más allá de destacar que es muy importante comprar el paquete vacacional en una agencia de viajes homologada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Pablo Aperio, gerente general de TTS Viajes, indicó que es recomendable analizar qué servicio de posventa ofrecen, ya que muchos portales venden y luego es imposible seguir un contacto para posibles reclamos.

Al hablar de la posibilidad de que los productos se cancelen o reprogramen Pablo Godoy, director de Club Med para Argentina y países hispánicos de América del Sur, aconseja revisar los antecedentes de la compañía: “Cuando nos vimos obligados a cerrar nuestros resorts en todo el mundo en marzo de este año ya teníamos muchísimos paquetes vendidos, pero decidimos respetar la voluntad de quienes confiaron en nosotros, y aquellos que optaron por no reprogramar y nos pidieron una devolución del dinero, lo recibieron. Cabe destacar que nos hicimos cargo de una situación que no fue generada por nosotros, con pérdidas económicas importantes; pero desde que se fundó la compañía la idea siempre fue satisfacer a quien nos elije”.

Ante la pregunta de cuán seguro es viajar en avión Fabián Lombardo, director Comercial, Planificación y Gestión de Rutas de Aerolíneas Argentinas destacó: “Contamos con protocolos de salud y medidas de higiene para nuestras operaciones en todas las etapas del viaje, tanto en los aeropuertos como durante el vuelo. La cabina de avión renueva la totalidad del aire cada 3 minutos, mediante filtros de alta densidad como los que se encuentran en un quirófano. La experiencia de las 335 operaciones que hicimos durante la pandemia, nos demostró que el avión es el medio de transporte más seguro para viajar y que los niveles de contagiosidad son realmente bajos. Todos nuestros procedimientos fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de IATA, ACI, OMS y del Ministerio de Salud de la Nación”.

Por su parte, en los resorts de Club Med alrededor del mundo se ajustaron al programa “Seguros Juntos”, a través del cual se aplican estrictas medidas: solo trabajan al 65% de la capacidad, los empleados utilizan guantes y barbijos descartables en todo momento, se toma la temperatura de huéspedes y empleados a diario, los espacios están delimitados por marcas en el piso, hay médicos y especialistas disponibles las 24 horas, entre otras.

En cuanto a la claridad de las promociones, Aerolíneas Argentinas adelantó que tendrán opciones en noviembre, aunque aún analizan los destinos y las condiciones en las cuales se ofrecerán. Desde Club Med destacan que no hay sorpresas ni letra chica: las agresivas promociones que lanzaron en las últimas semanas -algunas de ellas vigentes, como Brasil o esquí en Europa en 2021– son inéditas: “Estamos ofreciendo paquetes en pesos y en cuotas prácticamente a la mitad de lo que costaban en enero de este año. Y por supuesto, sin bajar la calidad de los mismos; con lo cual son ofertas reales sin engaños ni trampas: en nuestra compañía, all inclusive es all inclusive”, subrayó Godoy.