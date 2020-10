Las declaraciones cruzadas entre intendentes, el Gobierno bonaerense y Nación llenaron de dudas a prestadores y turistas. En esta nota, la respuesta.

La aplicación Cuidar Verano fue una de las grandes novedades para el sector turístico durante los últimos días. El anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre la puesta en marcha de esta herramienta digital para conseguir una autorización de ingreso a los municipios de Buenos Aires generó mucha repercusión. Con un esquema similar a Cuidar, la app que se usó en el área metropolitana para obtener permisos de circulación durante la cuarentena más estricta, esta iniciativa busca que los turistas registren allí todos sus movimientos antes de iniciar el viaje para poder controlar los flujos de pasajeros que ingresan a cada destino y rastrear en caso de posibles contagios. Sin embargo, lo que no quedó claro es si su utilización será obligatoria. Con declaraciones que fueron en sentidos contrarios, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales no aportaron grandes certezas.

De hecho, durante el lanzamiento de la aplicación, Kicillof dio a entender que su descarga en los celulares de los pasajeros sería de carácter excluyente: “Se va a tener que llenar, se va a pasar a los municipios para que constaten la información y demos la autorización. Esta app va a permitir circular e ingresar al lugar de veraneo”. Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Pueyrredón, fue en el mismo sentido y añadió que las personas que quieran pasar unos días de descanso en Mar del Plata tendrán que cargar sus datos en Cuidar Verano: “Debés tenerla y contar con una reserva acreditada en alojamiento. Esos van a ser los datos para verificar si el turista viene o no a la ciudad”.

En cambio, el ministro de Turismo y Deportes de la Nacion, Matías Lammens, afirmó que el Gobierno nacional no tiene la intención de imponer la utilización de esta herramienta como requisito excluyente para ingresar a los municipios. “No es que si no la tenés no vas a poder entrar a determinado lugar”, añadió.

¿Cuál será entonces la correcta utilización de este desarrollo tecnológico durante el verano? Según le explicaron a Mensajero fuentes de la cartera que conduce Lammens, “el Estado nacional no va a exigir ninguna aplicación o certificado obligatorio para transitar por el país o irse de vacaciones”. No obstante, cada provincia o jurisdicción podrá poner las condiciones que crea convenientes. “Sí vamos a invitar a que la gente se la descargue para tener una información dinámica, controlar los flujos y actuar en consecuencia. La vamos a promocionar y a incluir en las campañas de difusión, pero no será excluyente a nivel nacional. Nosotros, a través del Consejo Federal de Turismo, vamos a tratar de unificar para que los criterios sean lo más homogéneos posibles”, aclararon desde el edificio de Suipacha 1111.

Además, desde el ministerio aseguraron que “lo que dice Kicillof es que van a pedir esta app para el ingreso a las ciudades de la provincia”. Como la aplicación tiene un alcance nacional y se utilizará tanto en Mar del Plata como en Salta o Ushuaia, esto no quiere decir que todos los destinos soliciten su uso como condición indispensable para acceder. Todo dependerá del criterio que aplique cada gobernador.