En la sexta reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo se destacó la importancia de crear protocolos comunes y de alcanzar una coordinación global.

“Es necesaria una coordinación fuerte para acelerar el levantamiento de las restricciones a los viajes de manera segura, para así aumentar la inversión en sistemas que apoyen los viajes seguros, incluidos los ensayos a la salida, y para sostener y apoyar las empresas y los empleos. Si no abordamos estas tres prioridades, no podremos reiniciar el turismo y, por lo tanto, no podremos salvar millones de puestos de trabajo”, aseguró el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, durante la sexta reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo.

En este sentido, dentro del encuentro se acordó establecer protocolos de viaje coherentes y armonizados, así como implementar medidas de seguridad reforzadas y asegurar la protección de los empleos y los medios de vida. Son los principales ingredientes necesarios para la reanudación del turismo.

“La única forma de avanzar en la recuperación sostenible del sector es trabajando juntos”, remarcaron.

Asimismo, se comprometieron a crear un nuevo Comité de la OMT sobre Protocolos Comunes de Seguridad para aumentar la confianza en los viajes internacionales, así como planes firmes para mejorar la protección de los consumidores y medidas para proteger los puestos de trabajo.

A su vez, Pololikashvili subrayó que el sustento económico de millones de personas está en juego, y que la inacción no es una opción.

“La recuperación rápida y sostenible del turismo es esencial”, consideró.