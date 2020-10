El encuentro, encabezado por el ministro Matías Kulfas, tuvo como objetivo iniciar los consensos entre el Estado nacional, los trabajadores y los empresarios.

Graciela Fresno, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), estuvo presente en la primera reunión del Consejo Económico y Social, encabezada por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la República Argentina, y Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La finalidad del encuentro fue proponer ejes para profundizar el trabajo en conjunto entre todos los sectores que hacen al turismo.

Fresno, a su turno, agradeció la convocatoria: “Es la primera vez que invitan a la entidad a sentarse en la Mesa, y lo valoramos ya que ello implica empezar a superar la falsa dicotomía entre la industria y el campo como únicas actividades relevantes de la economía. Nuestro sector es muy importante por su contribución en el empleo, en el desarrollo de las economías regionales, en las exportaciones no tradicionales, que generan divisas para el país”.

Al mismo tiempo, la funcionaria agregó que la entidad queda a la espera de la invitación para integrar la Mesa Sectorial: “El objetivo es tratar los temas de nuestra actividad para poder contribuir en el desarrollo de Argentina y sacar a nuestro país de la situación de crisis en la que está inmerso. Nuestro sector es uno de los más perjudicados por la pandemia y el último que se recuperará. En este marco también reconocimos que la ayuda del Estado es vital para poder mantener nuestros establecimientos a flote hasta la reactivación del sector”.

Durante la reunión, Matías Kulfas propuso diez ejes para fomentar el consenso entre el Estado Nacional, los trabajadores y los empresarios.

-Se necesita exportar más.

-Ningún sector productivo sobra: todos son importantes.

-Hay una falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo.

-No hay futuro sin políticas productivas que fomenten la creatividad y la innovación.

-Ninguna política productiva será sustentable si no contempla la dimensión ambiental.

-Una macro economía estable es necesaria para el desarrollo productivo y la creación de empleo de calidad.

-Un Estado que promueva la inversión privada y la productividad para bajar la pobreza y la desigualdad.

-Una buena política productiva debe reducir las brechas de género.

-La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente.

-Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.