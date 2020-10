La aerolínea anunció que retomará operaciones a varios destinos y que aumentará frecuencias a ciudades a las que ya volaba, entre las que se encuentra Buenos Aires.

Lentamente, Air Europa va retomando su red de largo radio, a casi cuatro meses de haber reiniciado su mercado doméstico en España. Si bien en los últimos meses continuó realizando algunos vuelos transocéanicos específicos, ahora la aerolínea del grupo Globalia decidió poner el pie en el acelerador y regresar a todo el continente americano con mayor fuerza y presencia. En ese marco, la firma anunció que volverá a varios destinos y que incrementará las frecuencias hacia aquellos países a los que estuvo viajando en el último tiempo en el marco de las operaciones especiales.

Uno de ellos, por supuesto, es Buenos Aires. En diálogo con Mensajero, Diego García, delegado general para América de la línea aérea española, sostuvo que en diciembre comenzarán a volar a Ezeiza con una frecuencia de tres veces por semana. ¿Qué pasará con Córdoba, el segundo destino de la compañía en el país? En principio no hay fecha de retorno, ya que aún se encuentran a la espera de que ANAC habilite esa ruta. “Tenemos toda la intención de empezar en noviembre, pero estamos a la expectativa”, explicó el ejecutivo.

La titular de ANAC, Paola Tamburelli, le comentó a este medio que por el momento no están recibiendo programaciones internacionales para operar por fuera del corredor seguro de Ezeiza porque no está permitido por las autoridades sanitarias. “En el caso de que se levanten las restricciones lo consideraremos con mucha satisfacción porque implicaría recuperar antes de lo previsto la conectividad de rutas no troncales”, completó.

En concreto, lo que sí hará la aerolínea a partir de noviembre será volar una vez por semana a Bogotá, Medellín, Caracas y La Habana. A su vez, sumará una frecuencia a Santo Domingo, Quito y Guayaquil. En tanto, además de Buenos Aires, en diciembre tiene previsto aumentar su presencia en Bogotá, La Habana, Lima y Santa Cruz de la Sierra. En navidad reactivará sus vuelos a Miami, Panamá, Punta Cana y Salvador de Bahía con dos frecuencias semanales a cada uno. De esta manera, hacia fin de año la firma estaría viajando a 18 de sus 23 destinos americanos.

Por último, completará su red de largo radio en marzo, con los vuelos a Nueva York, Cancún, Fortaleza y Recife.